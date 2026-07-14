Olivier Rousteing è il nuovo direttore creativo di Rabanne: i suoi look più famosi

In questo luglio già bollente di per sé, un annuncio ha incendiato il fashion system: è tutto vero, Olivier Rousteing è il nuovo direttore creativo di Rabanne. Dopo quattordici straordinari anni alla guida di Balmain, l'enfant prodige della moda si prepara a portare un pizzico di quel suo riconoscibile massimalismo scultoreo nel regno metallico e futurista della storica maison parigina. Insomma, lo scorso novembre avrà anche segnato la chiusura di un lungo ed indimenticabile capitolo, ma in compenso ora sta per aprirsi un'era che si prospetta leggendaria, fatta di opulenza e audacia sartoriale. In attesa del debutto ufficiale, fissato in passerella al 2027, ripercorriamo alcuni dei look più memorabili che hanno costellato la sua brillante carriera. Almeno sino ad oggi.