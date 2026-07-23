Sebastiano Lombardi, chi è l’ex marito di Elenoire Casalegno e nuovo direttore di Canale 5

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Sebastiano Lombardi

Per anni ha lavorato dietro le quinte, lontano dalla popolarità dei conduttori e dei personaggi che ogni giorno riempiono il piccolo schermo. Ora, però, il nome di Sebastiano Lombardi è destinato a diventare molto più familiare. Il manager è stato infatti scelto per dirigere Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset, entrando così nel cuore delle prossime strategie televisive del gruppo di Pier Silvio Berlusconi.

La scelta di affidargli questo ruolo ha acceso i riflettori anche sulla sua sfera personale. Nel corso degli anni, Lombardi ha avuto una relazione con Elenoire Casalegno, mentre oggi è legato a Chiara Imperiali, con cui ha costruito una nuova famiglia e ha avuto una bambina.

Chi è Sebastiano Lombardi

Classe 1970, nato negli Stati Uniti ma cresciuto professionalmente in Italia, Sebastiano Lombardi ha una formazione umanistica. Dopo la laurea in Lettere Moderne all’Università Cattolica di Milano, ha iniziato a muoversi nel mondo della televisione occupandosi di strategie e marketing.

La prima esperienza importante è arrivata in Rai. Nel 2004 è poi passato a Mediaset, dove ha costruito passo dopo passo un percorso molto solido. Nel gruppo ha seguito progetti legati allo sport, alla promozione e allo sviluppo editoriale, fino a ottenere incarichi sempre più rilevanti.

Il pubblico ha potuto riconoscere indirettamente il suo lavoro soprattutto durante gli anni trascorsi alla guida di Rete 4. Lombardi ne è diventato direttore nel 2014 e ha accompagnato la rete verso una fisionomia più definita, concentrata sull’informazione, sui programmi di attualità e sul confronto politico.

Prima dell’arrivo a Canale 5 si è occupato anche di innovazione e contenuti d’intrattenimento. Un’esperienza preziosa, considerando che ora dovrà lavorare sui programmi di punta, sulle nuove proposte e sugli equilibri di una rete che resta centrale nel panorama televisivo italiano.

Le nozze con Elenoire Casalegno e la separazione

Al di fuori degli uffici Mediaset, Lombardi è finito sotto i riflettori soprattutto per la relazione con Elenoire Casalegno. La conduttrice e il manager si sono sposati nell’estate del 2014, scegliendo il Lago di Garda come scenario per il loro matrimonio.

In quegli anni Lombardi è diventato una figura importante anche nella vita di Swami, la figlia che Casalegno ha avuto dalla precedente relazione con DJ Ringo. Il legame tra loro è sempre stato descritto come profondo e affettuoso.

Il matrimonio si è concluso nel 2017 senza polemiche né dichiarazioni al vetriolo: entrambi hanno scelto di mantenere il massimo riserbo, affrontando la separazione con rispetto e discrezione, come due persone adulte e mature.

L’amore con Chiara Imperiali e la nuova famiglia

Dopo la fine della storia con Elenoire Casalegno, Sebastiano Lombardi ha ritrovato l’amore accanto a Chiara Imperiali. Anche lei lavora nel mondo Mediaset, ma la coppia ha sempre scelto una vita privata molto riservata, niente esposizione continua sui social e pochissime apparizioni pubbliche.

Nel 2023 i due sono diventati genitori di una bambina, allargando la famiglia e inaugurando un capitolo nuovo lontano dalle telecamere.

Adesso per Lombardi comincia anche una fase professionale di grande responsabilità. La guida di Canale 5 lo mette di fronte a una sfida importante: rinnovare senza perdere l’identità della rete. Riuscirà a lasciare il segno anche nell’ammiraglia Mediaset?