Birkenstock o Grünland? Le ciabatte più vendute a confronto per una sfida testa a testa (oggi entrambe scontate)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Le ciabatte più amate e alla moda: Birkenstock e Grunland

Le scarpe più cool dell’estate? Sono senza dubbio le ciabatte! A contendersi la coppa della ciabatta trendy più amata due marchi che hanno conquistato le classifiche di vendita: Birkenstock e Grünland. Ad una prima occhiata sembrano identiche, in realtà hanno delle differenze sostanziali che potrebbero aiutarti a scegliere quella giusta per te, soprattutto ora che sono in super offerta su Amazon.

Ciabatte Birkenstock Arizona

Le star ne vanno pazze e le abbiamo viste, negli ultimi anni, un po’ ovunque: sono le Birkenstock Arizona, le ciabatte più cool di sempre, in versione unisex, con una calzata stretta che rende il piede affusolato senza costringerlo.

Il plantare anatomico è realizzato in lattice e sughero, con un materiale che si modella sulla forma del piede. Il risultato? Un supporto personalizzato e l’impressione di essere scalzi…ma con stile! Il sottopiede interno invece è rivestita in pelle scamosciata per favorire la traspirazione e impedire alla pelle di sudare anche quando fa molto caldo. Ciò significa che puoi indossare le Birkenstock Arizona in qualsiasi situazione, dal mare, per un aperitivo al tramonto oppure per muoverti in città durante l’estate.

Offerta Ciabatte Birkenstock Birkenstock Arizona unisex

Il materiale sintetico inoltre è brevettato dal brand tedesco ed è semplicissimo da pulire, semplicemente con un panno, resistente all’usura. I cinturini sono regolabili e permettono di adattare la calzata in modo preciso in base alla forma del piede. Il tacco ha l’altezza giusta per consentire di indossarle per tutto il giorno: due centimetri e mezzo che slanciano la figura, ma non compromettono comodità e stabilità.

Prodotte in Germania, le Birkenstock restano un investimento che dura nel tempo. Da fare soprattutto quando sono in offerta. Oggi, ad esempio, le trovi a 75 euro nella colorazione black, la più amata e usata.

Ciabatte Grünland Sara

Le Grünland Sara hanno senza dubbio un prezzo più accessibile. Con lo sconto su Amazon le paghi meno di 40 euro, assicurandoti una scarpa che ha raccolto sempre più consensi negli ultimi anni. Caratterizzata da una doppia fibbia regolabile che si adatta alla calzata, questa ciabatta è dotata di una tomaia in materiale sintetico e una fodera interna che assorbe l’umidità nelle giornate più calde.

Offerta Ciabatte Grunland Grunland Sara

Il punto di forza? Senza dubbio il sottopiede, costituito da un mix di sughero naturale e pelle vera. Offre un ottimo livello di comfort per tutto il giorno e massima freschezza, lasciando il piede asciutto. La scarpa in generale è leggera e flessibile, si adatta ad ogni passo senza problemi, mentre la zeppa da tre centimetri consente di slanciare la figura.

Chi vince tra Birkenstock Arizona e Grünland Sara

La sfida si gioca soprattutto riguardo il contento e l’utilizzo che farai delle tue ciabatte. Le Birkenstock Arizona restano sempre un punto di riferimento per chi desidera una scarpa che sia comoda e versatile, da usare in città, in vacanza o al mare. I materiali sono pensati per durare nel tempo, con un plantare che si adatta alla forma del piede e una qualità eccezionale. Parliamo di una ciabatta iconica e super riconoscibile, perfetta per chi vuole fare un investimento per il proprio guardaroba che duri stagione dopo stagione.

Le Grünland Sara presentano un eccellente rapporto qualità-prezzo. Sono ciabatte leggerissime, da usare in casa, ma anche per uscire. Sono curatissime nei dettagli e rappresentano una buona alternativa – Made in Italy – alle iconiche Birkenstock.

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