Crocs, le ciabatte diventano cool, da indossare per tutta l’estate. Il modello Brooklyn da 20 euro

Con Crocs le ciabatte diventano cool e sono super scontate: i modelli da non perdere, a partire dalle Brooklyn a 20 euro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Le migliori ciabatte Crocs da comprare

D’estate, quando il caldo non ci dà tregua, l’unica cosa che vorremmo è sentirci fresche e libere dal sudore…soprattutto quando si parla di scarpe. Per fortuna la moda ci viene incontro perché anche quest’anno le ciabatte saranno super cool.

Le più desiderate? Senza dubbio quelle firmate Crocs, leggerissime, si indossano in un secondo e lasciano il piede fresco e asciutto per tutto il giorno. Il bello di queste ciabatte è che le puoi indossare davvero ovunque, sfoggiandole al mare, ma anche in città, puoi usarle per fare shopping o una passeggiata al parco.

In più si abbinano alla perfezione ad ogni capo e ti consentono di sentirti sicura per tutto il giorno. Per prima cosa chiariamo un concetto: le Crocs non sono fatte di plastica nè di gomma. Il segreto di queste ciabatte sta in un materiale che regala estrema leggerezza alla calzature e le rende comodissime.

Le più amate del momento sono le Crocs Brooklyn Buckle Low, dei sandali unisex, dunque perfetti sia per lei che per lui, che puoi indossare con abiti eleganti la sera oppure durante il giorno per andare in ufficio. Slip on e con due fibbie, sono tanto semplici quanto di tendenza. Un pezzo intramontabile da avere sempre nell’armadio per non sbagliare look che ora costa pochissimo.

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Su Amazon infatti trovi la ciabatta Crocs più desiderata a 19,85 euro, grazie ad un ottimo sconto. Un’occasione da non perdere, soprattutto perché queste scarpe sono amatissime dagli utenti che le hanno acquistate e continuano ad acquistarle ancora.

Le migliori ciabatte Crocs da comprare (scontate)

Considerate le scarpe dell’estate, le Crocs sono strepitose perché puoi trovare sempre il modello che fa per te. Oltre alle Crocs Brooklyn Buckle Low si possono infatti trovare tantissimi altri modelli a rezzi convenienti, approfittando degli sconti su Amazon.

Se ami i colori accesi e cerchi una ciabatta che sia perfetta da usare praticamente ovunque, punta sulle Crocs Saturday Slide. Noi le adoriamo rosa, da abbinare a slip dress oppure a pantaloncini e top. Puoi usarle anche in spiaggia oppure nell’orario dell’aperitivo.

Ciabatte Crocs Crocs Saturday Slide

Cerchi un modello cunchy? Allora ti accontentiamo subito! Le Crocs Getaway Strappy non sono delle semplici ciabatte, ma più dei sandali con cinturino e senza cuciture. Dotati della tecnologia Free Feel, sono morbidi e flessibili, con una tomaia che offre una calzata leggerissima e senza restrizioni.

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Infine non potevamo non citare i nostri modelli preferiti, quelli che chiunque dovrebbe avere nell’armadio. Parliamo delle Crocs Brooklyn Buckle e Crocs Saturday Metallic Buckle. Le prime sono addirittura scontate del 40% e sono un’occasione da non perdere per acquistare ad un prezzo mini una scarpa che è molto più di una ciabatta: un pezzo chic in colori super cool.

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Le Crocs Saturday Metallic Buckle sono le più sfoggiate dalle influencer. Slanciano la figura, si abbinano con abiti eleganti e con pantaloncini, in più sono chic grazie alla presenza delle fibbie dorate. Le trovi scontate del 20% ancora per poco su Amazon.

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