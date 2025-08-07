Gli charm si mettono ovunque, anche sulle ciabatte più comode e indossate in estate

Tutti pazzi per i Jibbitz, i piccoli charm nei fori delle Crocs per personalizzare la tua ciabatta e renderla super cool

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato: 7 Agosto 2025 09:09

GettyImages
Tutti pazzi per i charm Jibbitz di Crocs

Hai finalmente trovato le tue Crocs perfette? Bene. Ma adesso viene il bello: personalizzarle con gli charm più cool del momento! I famosi Jibbitz, piccoli accessori da inserire nei fori delle Crocs, sono diventati un vero e proprio statement di stile. E nel 2025, le tendenze sono più creative, pop e ironiche che mai.

Che tu sia fan dei Pokémon, della moda Y2K o dei meme da ufficio, qui trovi una selezione dei charms per Crocs da non perdere quest’anno. Pronta a rinnovare le tue scarpe con un tocco unico?

Charms Jibbitz per Crocs per lei

Questo set è perfetto se ami l’estetica cute & girly. Lecca-lecca, gelati, donuts rosa, l’arcobaleni, l’unicorni e il distributore di caramelle per rendere coloratissime e divertentissime le tue Crocs!

Offerta
Crocs
Crocs
Crocs Shoe Charm 5-Pack
11,30 EUR −20% 9,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
Crocs
Crocs
Crocs Shoe Charm 5-Pack
12,57 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Per un look iper femminile e lezioso, abbinali al modello classico rosa barbie.

Crocs
Crocs
Crocs rosa
9,95 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Se ami lo stile cute, pop e super femminile, gli charm ispirati a Hello Kitty & Friends sono un must-have assoluto per questo 2025. Dalla regina indiscussa del mondo kawaii a tutti i personaggi del suo universo, questi Jibbitz trasformano le tue Crocs in un vero e proprio accessorio da fashionista giapponese. Abbinali ad altri charms dall’estetica coquette sugli stessi toni della gattina giapponese e divertiti!

Offerta
Crocs
Crocs
Crocs Shoe Charm Hello Kitty 5-Pack
14,34 EUR −4% 13,83 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
Crocs
Crocs
Crocs Shoe Charm 5-Pack
12,30 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Questi colori sono bellissimi se fatti risaltare su una Crocs bianca candida.

Offerta
Crocs
Crocs
Crocs bianche
49,99 EUR −30% 34,95 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Charms Jibbitz per crocs per Lui

Con Crocs il mondo dei videogiochi non vive solo sugli schermi: ora lo puoi letteralmente indossare. Se conosci o sei un vero gamer (o semplicemente ami l’estetica nostalgica da sala giochi), gli charms Crocs a tema videogiochi sono l’accessorio perfetto per dare alle tue scarpe una marcia in più (o rendere iper personalizzabile il regalo che stai per fare!)
Colorati, retrò e riconoscibilissimi, questi Jibbitz pixelati sono un tributo ai titoli che hanno fatto la storia.

Appassionati di Super Mario, al rapporto! Crocs ha pensato anche a voi: se sei cresciuta a suon di salti, tubi verdi e monete dorate, i charms Crocs dedicati a Super Mario sono l’accessorio definitivo per portare sempre con te un pezzo del Regno dei Funghi. Dal leggendario Mario in pixel art al mitico funghetto rosso, passando per i nemici più simpatici (o fastidiosi?) come Goomba e Bowser, questi Jibbitz sono un concentrato di nostalgia e stile geek.

Offerta
Crocs
Crocs
Crocs charms Super Mario
16,99 EUR −34% 11,14 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Direttamente dagli anni ’80, Pac-Man è un’icona senza tempo. E i charms ispirati al gioco arcade più famoso del mondo sono perfetti per dare un tocco vintage alle tue Crocs.

Crocs
Crocs
Crocs charms Pac-Man
19,20 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Abbinali a Crocs dalla stampa grafica, per un look retro futuristico.

Offerta
Crocs
Crocs
Crocs blu stampa grafica
54,99 EUR −11% 48,76 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

E se vuoi un look che unisca favola e azione, allora i Jibbitz ispirati ai mondi Disney e Marvel sono il modo perfetto per raccontare chi sei, con stile e un pizzico di magia. Ai piedi potrai trovare il tuo Spiderman di quartiere mentre per chi sogna di indossare la propria armatura ogni giorno, i Jibbitz a tema Avengers porteranno un tocco epico alle Crocs, senza perdere in praticità.

Crocs
Crocs
Crocs charms Spiderman
Acquista su Amazon
Crocs
Crocs
Crocs charms Avengers
16,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Abbinali a Crocs blu scuro, perfette per accompagnare i tuoi eroi.

Offerta
Crocs
Crocs
Crocs blu scuro
34,99 EUR −29% 24,95 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
