Gli charm si mettono ovunque, anche sulle ciabatte più comode e indossate in estate

Hai finalmente trovato le tue Crocs perfette? Bene. Ma adesso viene il bello: personalizzarle con gli charm più cool del momento! I famosi Jibbitz, piccoli accessori da inserire nei fori delle Crocs, sono diventati un vero e proprio statement di stile. E nel 2025, le tendenze sono più creative, pop e ironiche che mai.
Che tu sia fan dei Pokémon, della moda Y2K o dei meme da ufficio, qui trovi una selezione dei charms per Crocs da non perdere quest’anno. Pronta a rinnovare le tue scarpe con un tocco unico?
Charms Jibbitz per Crocs per lei
Questo set è perfetto se ami l’estetica cute & girly. Lecca-lecca, gelati, donuts rosa, l’arcobaleni, l’unicorni e il distributore di caramelle per rendere coloratissime e divertentissime le tue Crocs!
Per un look iper femminile e lezioso, abbinali al modello classico rosa barbie.
Se ami lo stile cute, pop e super femminile, gli charm ispirati a Hello Kitty & Friends sono un must-have assoluto per questo 2025. Dalla regina indiscussa del mondo kawaii a tutti i personaggi del suo universo, questi Jibbitz trasformano le tue Crocs in un vero e proprio accessorio da fashionista giapponese. Abbinali ad altri charms dall’estetica coquette sugli stessi toni della gattina giapponese e divertiti!
Questi colori sono bellissimi se fatti risaltare su una Crocs bianca candida.
Charms Jibbitz per crocs per Lui
Con Crocs il mondo dei videogiochi non vive solo sugli schermi: ora lo puoi letteralmente indossare. Se conosci o sei un vero gamer (o semplicemente ami l’estetica nostalgica da sala giochi), gli charms Crocs a tema videogiochi sono l’accessorio perfetto per dare alle tue scarpe una marcia in più (o rendere iper personalizzabile il regalo che stai per fare!)
Colorati, retrò e riconoscibilissimi, questi Jibbitz pixelati sono un tributo ai titoli che hanno fatto la storia.
Appassionati di Super Mario, al rapporto! Crocs ha pensato anche a voi: se sei cresciuta a suon di salti, tubi verdi e monete dorate, i charms Crocs dedicati a Super Mario sono l’accessorio definitivo per portare sempre con te un pezzo del Regno dei Funghi. Dal leggendario Mario in pixel art al mitico funghetto rosso, passando per i nemici più simpatici (o fastidiosi?) come Goomba e Bowser, questi Jibbitz sono un concentrato di nostalgia e stile geek.
Direttamente dagli anni ’80, Pac-Man è un’icona senza tempo. E i charms ispirati al gioco arcade più famoso del mondo sono perfetti per dare un tocco vintage alle tue Crocs.
Abbinali a Crocs dalla stampa grafica, per un look retro futuristico.
E se vuoi un look che unisca favola e azione, allora i Jibbitz ispirati ai mondi Disney e Marvel sono il modo perfetto per raccontare chi sei, con stile e un pizzico di magia. Ai piedi potrai trovare il tuo Spiderman di quartiere mentre per chi sogna di indossare la propria armatura ogni giorno, i Jibbitz a tema Avengers porteranno un tocco epico alle Crocs, senza perdere in praticità.
Abbinali a Crocs blu scuro, perfette per accompagnare i tuoi eroi.