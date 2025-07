Matrimoni, quali sono le tendenze della Gen Z nel 2025

123RF I trend matrimoniali della Gen Z

Anche i Gen Z si sposano. Secondo le stime, nel 2025 è notevolmente cresciuto il numero di ventenni decisi a pronunciare il fatidico sì: i giovanissimi sembrano quindi propensi a riavvicinarsi alle tradizioni, senza tuttavia rinunciare a reinterpretarle in chiave moderna e innovativa.

Queste coppie, nate e cresciute nell’era di internet e dei social media, sognano spesso nozze costosissime e perfettamente instagrammabili. I trend nuziali che li vedono protagonisti nel 2025 parlano chiaro: i matrimoni Gen Z sono cerimonie uniche e originali, che non assomigliano a nulla di già visto.

Quali sono i trend matrimoniali della Gen Z nel 2025

La Generazione Z, che abbraccia i nati tra il 1997 e il 2012, sta rivoluzionando anche il settore del wedding. Nel 2025 molti ventenni hanno già pronunciato il fatidico sì o si apprestano a farlo nei prossimi mesi: rispetto a chi li ha preceduti, ad ogni modo, i giovanissimi manifestano gusti ed esigenze molto differenti.

A raccogliere le tendenze dei matrimoni targati Gen Z nel 2025 è stato il magazine Brides, che ha identificato le caratteristiche principali dei fiori d’arancio della nuova generazioni: i nativi digitali sono chiaramente influenzati dai social nell’allestimento delle cerimonie, ma non solo.

Focus sull’espressione personale

L’elemento più importante per le coppie Gen Z è che il loro matrimonio sia profondamente personale, specifico e autentico. Cresciuti in un’era in cui i social hanno in qualche modo uniformato moda e tendenze, gli sposi ventenni hanno preso molto sul serio il tema dell’unicità, e cercano di inserire all’interno della cerimonia nuziale degli elementi che rappresentino la loro relazione.

Questa necessità si manifesta non solo nella scelta di un tema nuziale che rifletta una passione comune, ma anche nella volontà di personalizzare tutti i dettagli del rito, incluse bomboniere e wedding stationery.

Elementi di nicchia

Non è una sorpresa che una generazione cresciuta tra meme e micro-tendenze esiga lo stesso livello di specificità nei propri matrimoni. Gli esperti fanno notare come nel 2025 le nozze Gen Z si siano distinte per un’estetica molto più di nicchia rispetto a quelle dei Millennial. I giovanissimi frequentano infatti angoli molto specifici di internet, da cui arrivano le loro ispirazioni. Si va dai classici film ai segni zodiacali, per arrivare a dettagli estremamente particolari della sottocultura geek.

Fiori d’impatto

Le coppie Gen Z preferiscono fare a meno di elementi floreali minori, come le boutonnières, per destinare il budget a composizioni spettacolari. Invece che puntare su varietà tradizionali, queste coppie cercano scelte originali e scenografiche, come anthurium o amaranthus, per un effetto massimalista e vivace.

123RF

Via libera anche ad archi, bouquet a cascata e installazioni di piante rampicanti sul soffitto, preferite a dettagli minimal e poco appariscenti.

Foto di nozze più ricercate

Per quanto riguarda la scelta delle fotografie, nel 2025 gli sposi si dimostrano molto più informati che in passato sui diversi stili a disposizione: invece di chiedere semplici scatti spontanei, questa generazione preferisce servizi dallo stampo candid-editoriale, con una combinazione di fotografia analogica e digitale.

Le ragioni di questa evoluzione vanno in parte attribuite al mondo dei social: mentre nelle generazioni precedenti erano i wedding planner a proporre formati e stili, oggi sono gli stessi sposi a sviluppare gusti personali grazie a TikTok, Instagram o Pinterest.

Alternative all’alcol

Addio open bar. Decisamente più salutisti di chi li ha preceduti, i giovanissimi preferiscono introdurre nel proprio menù di nozze mocktail (cocktail analcolici) e bevande funzionali, realizzate con erbe adattogene per migliorare il benessere generale.

iStock

Più che birra e liquori, quindi, durante il ricevimento potrebbero essere serviti mocktail con elettroliti, succo di amarena e frullati.

Attenzione all’esperienza degli ospiti

La Gen Z è molto attenta all’esperienza degli invitati, e spesso opta per matrimoni distribuiti su un intero weekend, cerimonie in destinazioni lontane ed eventi pre-matrimoniali. Sono piuttosto richieste anche attività extra legate alla coppia, come escursioni all’aperto, campeggi, sessioni di surf o mini festival musicali .

Questa consuetudine non solo evidenzia la volontà di condividere più esperienze possibili con amici e parenti, ma anche quella di offrire a tutti la possibilità di conoscersi meglio.

Un approccio sostenibile

Per gli sposi più giovani, organizzare un matrimonio sostenibile è una priorità assoluta. Dai fiori al cibo, dall’alloggio alle decorazioni, nel 2025 quasi ogni aspetto della cerimonia è valutato in base all’impatto ambientale. Questa necessità si riflette in particolare sul menù, con la scelta di puntare su porzioni più piccole e su ricette realizzate solo con ingredienti freschi e a Km zero.

Molto gettonata anche la scelta di fiori stagionali e locali, di decorazioni riutilizzabili pensate per più momenti della giornata e di abiti da sposa second hand. In molti casi, infine, si opta per bomboniere sostenibili, predisponendo offerte per organizzazioni e associazioni green.

Tempi di attesa più brevi

Quando si tratta di foto e video, la Gen Z non vuole aspettare settimane. Molte coppie preferiscono quindi affidarsi a content creator per matrimoni, che forniscono contenuti pronti da postare il giorno successivo. Complici i tempi decisamente più ridotti dei social, i ventenni, spiegano gli esperti, non hanno intenzione di attendere mesi prima di poter visionare il proprio album di nozze, come accadeva invece ai Millennial e a chi li ha preceduti.

Location non convenzionali

Con le liste di invitati sempre più ridotte, nel 2025 sono aumentate anche le possibilità di location nuziali creative: gli sposi stanno abbandonando ristoranti e ville in favore di luoghi meno scontati come giardini, rooftop, piazze di città e spiagge. Anche in questo caso, la scelta è spesso dettata, oltre che dalle preferenze, dal legame affettivo degli sposi con in luogo prescelto: pronunciare il fatidico sì nella cornice del primo appuntamento è un sogno a cui in pochi sono disposti a rinunciare.

Un divario sempre più netto

Gli esperti ne sembrano convinti: il processo già avviato nel 2025 è destinato ad accentuarsi ancora di più negli anni a venire. Molto probabilmente, quindi, si assisterà ad una netta separazione tra matrimoni tradizionali e cerimonie non convenzionali. I giovanissimi continueranno a puntare su fiori d’arancio sui generis e lontani dagli standard, mentre gli over 30 perseguiranno un ideale di nozze più classico e romantico.