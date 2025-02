Fonte: iStock Un wedding content creator

Quando si pensa ai professionisti coinvolti nell’organizzazione di un matrimonio, il pensiero va solitamente a wedding planner, fioristi e fotografi. Eppure, negli ultimi anni, un’altra figura è prepotentemente salita alla ribalta: quella del wedding content creator.

Nell’era di Instagram e delle tendenze di TikTok, la creazione di contenuti ad hoc per i profili social potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza anche nel giorno del sì. Tuttavia, in virtù dei molti impegni e delle forte emozioni che caratterizzano l’evento, gli sposi potrebbero non avere il cellulare sempre a portata di mano, o comunque non avere tempo a sufficienza per catturare un momento spontaneo o registrare un video di tendenza. Ed è proprio qui che entrano in gioco i wedding content creator. Ma di cosa si occupano esattamente questi professionisti digitali? E quali sono i costi dei loro servizi? Scopritelo in questa guida.

Chi è e cosa fa un wedding content creator?

Il ruolo di un wedding content creator è piuttosto intuitivo: come suggerisce il nome, si tratta di un professionista che crea contenuti per le piattaforme social più popolari utilizzando uno smartphone. Con l’ascesa dei vari social, a partire dalla metà degli anni 2000, è diventato sempre più comune per gli event planner assumere degli specialisti per documentare tutto attraverso Instagram Stories o live tweet. Era solo questione di tempo prima che la creazione di contenuti arrivasse anche nel settore dei matrimoni.

Oggi, i wedding content creator si occupano di realizzare brevi reel o post per le coppie di sposi: armati di smartphone, cercano di catturare momenti spontanei per tramutarli in perfetti contenuti per il web. Come per tutti gli altri fornitori, i servizi offerti da un wedding content creator dipendono dal singolo professionista. Alcuni potrebbero specializzarsi nella creazione di contenuti per specifiche piattaforme social, mentre altri agiranno come videomaker supplementari rispetto ai fornitori già ingaggiati.

Rispetto ai fotografi nuziali tradizionali, i wedding content creator si focalizzano su momenti più intimi e “dietro le quinte”. Se la prima tipologia di professionisti dell’immagine segue di solito delle linee ben definite per realizzare scatti per l’album di nozze, i professionisti del web si concentrano invece sui momenti più imprevedibili e spontanei. Tuttavia possono lavorare anche in sinergia con il videomaker ufficiale, scattando foto più spontanee oppure gestendo i vostri profili social mentre siete impegnati ad assolvere ai vostri doveri nuziali.

Perché assumere un wedding content creator

Se siete in procinto di allestire i fiori d’arancio nei prossimi mesi potreste chiedervi se sia giusto o meno rivolgersi ad un wedding content creator. Soprattutto se avete già assoldato un fotografo e non siete propriamente degli influencer. In realtà la maggior parte delle persone che decide di affidarsi a questi professionisti non ha migliaia di follower e non utilizza molto i social. Chi sceglie questo servizio lo fa solitamente perché ama i momenti dietro le quinte e dà grande valore a foto e video. In molti casi si tratta quindi di professionisti che vanno a sostituire gli amici chiamati a scattare foto spontanee al gruppo.

Non potrete ovviamente fare a meno di un wedding content creator nel caso in cui siate interessati ad avere determinati contenuti da condividere in un Reel o sul vostro profilo TikTok, anche solo per divertimento. Rispetto agli scatti tradizionali, infatti, i social hanno un “linguaggio visivo” differente, a partire dal formato delle immagini rigorosamente verticali. E, in moltissimi casi, per completare un post d’effetto sarà necessaria anche una caption accattivante, che solo uno specialista del settore saprà creare con cura.

Quanto costa un wedding content creator

I prezzi di un wedding content creator sono generalmente in linea con quelli di altri fornitori di matrimoni. In media, i pacchetti per la creazione di contenuti social partono da circa 1000 euro, ma il costo può aumentare a seconda del numero di contenuti richiesti, della quantità di modifiche e servizi di editing forniti dal creator e dei tempi di consegna desiderati. In molti casi, infatti, il lavoro è eseguito in “live”, vista anche l’immediatezza delle piattaforme social.

Come per gli altri professionisti, è tuttavia importante sapere che il lavoro di un wedding content creator non si limita solo al giorno del matrimonio. Per poter pianificare la creazione di contenuti in modo efficace questi specialisti devono infatti collaborare con gli altri fornitori di nozze. Inoltre, poiché si tratta di una figura non ancora molto conosciuta, potreste dovervi rivolgere ad un professionista che viva lontano dalla vostra residenza: in questo caso, anche le spese di viaggio saranno quasi sempre incluse nel costo complessivo del servizio.

Come trovare un wedding content creator

Se siete convinti di voler assumere un wedding content creator per il vostro matrimonio esistono diversi canali per trovare il professionista più adatto alle vostre esigenze.

Social Media

È quasi scontato dire che il posto migliore per trovare un wedding content creator siano proprio i social media. Sempre più fornitori di matrimoni stanno infatti investendo in content creation per rafforzare la loro presenza online, una tendenza destinata a crescere nei prossimi anni. I social sono diventati una sorta di motore di ricerca aggiuntivo e, dato che i content creator sono esperti nel loro settore, una rapida ricerca su piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook e persino Pinterest vi aiuterà a trovare professionisti disponibili per il vostro matrimonio.

Altri fornitori nuziali

Se avete già assunto un fotografo, un videomaker o un wedding planner, chiedete loro se possono consigliarvi delle figure specializzate nella creazione di contenuti per i social. I fornitori di matrimoni hanno rapporti di fiducia con professionisti del settore, e potrebbero anche aiutarvi nel processo di scelta di un content creator. Esistono inoltre alcuni fotografi e videomaker che offrono pacchetti aggiuntivi dedicati alla gestione di contenuti social.

Passaparola

A volte, il modo migliore per trovare un ottimo fornitore di matrimoni è semplicemente il passaparola. Chiedete ad amici e parenti già sposati se hanno ingaggiato un wedding content creator talentuoso, o se conoscono qualcuno del settore disponibile ad immortalare il vostro grande giorno. Prima di far ricadere la scelta su un professionista in particolare, ad ogni modo, è consigliato un incontro conoscitivo per discutere budget e servizi offerti.