L’iconica ciabatta si trasforma in un sandalo col tacco. È la cosa più comfy da mettere ai piedi in estate

L'iconica ciabatta Crocs si trasforma in un sandalo col tacco per rendere super chic ogni tuo look (senza rinunciare al comfort).

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Streetstyle estivo

La ciabatta più iconica di sempre si trasforma in un sandalo col tacco, diventando, di fatto, la calzatura più comoda e cool che potrai indossare quest’estate. L’ideale per creare i tuoi cool comfy e per sentirti sempre a tuo agio in qualsiasi situazione.

Chi l’ha detto che non è possibile indossare sempre i tacchi? Se i tacchi a stiletto ti spaventano e – diciamocelo – non sono per niente comodi sulla spiaggia. Mentre i platform sono troppo appariscenti per i tuoi gusti, la soluzione è…una ciabatta!

A creare la scarpa perfetta per chi come noi cerca un sandalo col tacco, ma vuole sentirsi sempre comodo e a proprio agio ci ha pensato Crocs. Le Crocs Brooklyn Heels sono confortevoli e si possono indossare anche per tutto il giorno. Si adattano a qualsiasi outfit e sono leggerissime sui piedi, così tanto che ti sembrerà di non indossarle.

Caratterizzata da una zeppa di 7,5 centimetri (per slanciare la silhouette ed esaltare ogni look), la ciabatta firmata Crocs è morbidissima e flessibile per adattarsi al piede alla perfezione grazie alla presenza del plantare in schiuma LiteRide. Proprio questo plantare ti permette di indossare le scarpe per tutto il giorno, donando un comfort ineguagliabile. Non solo: la base è realizzata in schiuma leggera Croslite, mentre i pod in gomma applicati alla suola regalano stabilità e aderenza.

Adorare questa ciabatta è impossibile, così come provarla e innamorarsene. Unisce infatti praticità e stile, per una calzatura di cui non potrai più fare a meno. Su Amazon puoi trovarle scontate del 28% e le paghi solamente 46 euro. Un prezzo super dei sandali che ti accompagneranno per tutta l’estate.

Come si portano le ciabatte col tacco

D’altronde le ciabatte col tacco sono un must di questa estate, sfoggiate dalle it-girl e dalle modelle durante le sfilate. Un pezzo perfetto per creare il tuo summer streetstyle, abbinando le ciabatte col tacco a tanti outfit e stili differenti.

Pratici e super chic, non a caso questi sandali sono la tendenza dell’estate 2025. Perfetti da sfoggiare in ogni occasione e ottimi come alternativa agli impegnativi tacchi a spillo. Grazie al sostegno ampio del tacco offrono grande comodità senza però togliere nulla all’eleganza. Ma soprattutto hanno una dote enorme: sono versatili!

Puoi abbinarli a completi sartoriali per creare un look che sia fresco e chic, ma rigoroso. In alternativa stanno benissimo con jeans ampi e top, con un mix and match che troverai favoloso. Puoi usarli con shorts, minigonne, culotte o miniabiti per valorizzare al massimo le gambe, ma anche con camicie over e look like boyfriend.

Ma le ciabatte col tacco di Crocs sono un must anche sulla spiaggia, dove aggiungono un tocco in più ad ogni look. Abbinali ad una maxi camicia trasparente oppure ad un abito crochet lungo per creare un outfit che sia elegante e che non passi inosservato, regalandoti quel pizzico di glamour in più per un aperitivo a bordo piscina o un tramonto in riva al mare.

