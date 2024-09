Cos’è il trucco igari e come ricreare questo trend giapponese con i prodotti giusti

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Trucco igari, il trend make-up orientale da provare questo autunno

Avete presente il beauty look delle ragazze giapponesi, che spiccano per la loro pelle chiara, un incarnato luminoso, le guance di un bel colore rosato e per un trucco che rende gli occhi più grandi? Benissimo, queste sono esattamente le caratteristiche di uno dei make-up che sta spopolando sui social, il trucco igari.

Un beauty look che riprende anche noto come hangover make-up e che si focalizza su pochi punti ma con una precisione e una serie di attenzioni davvero mirate, utili a creare un make-up naturale e che riprenda il rossore tipico delle gote di quando ci si imbarazza. Ma cos’è esattamente il trucco igari e come ricrearlo anche su di sé?

Cos’è il trucco igari

Come detto, questo make-up punta a illuminare il volto, donandogli un rossore velato e super naturale e ingrandendo lo sguardo. Il tutto con un sapiente utilizzo dei trucchi giusti e dei colori giusti. Un make-up di tendenza lanciato dalla truccatrice Igari Shinobu, è che è diventato in brevissimo tempo tra i più virali del momento.

Un trucco occhi da cerbiatta, labbra e guance rosate e un fascino naturale e malizioso. Un make-up che dall’oriente ha conquistato anche il nostro Paese e che potrete facilmente ricreare anche da sole, seguendo gli step e i consigli di chi l’ha creato e che vi spieghiamo qui sotto.

Come si realizza il trucco igari

Per realizzare il trucco igari, infatti, la prima cosa da fare è rendere la propria pelle un concentrato di luminosità. Il tutto partendo da un’attenta e mirata skincare, che punti a idratare in modo profondo la cute e a rendere la pelle super elastica e ben rimpolpata. Come? Con una buona crema idratante e l’utilizzo di un siero viso nutriente e con effetto levigante.

Una volta creata questa base di idratazione profonda della pelle, per far si che il vostro trucco igari sia davvero impeccabile dovrete fare in modo che anche la base viso del make-up sia davvero perfetta. Utilizzando una BB cream, che oltre a coprire eventuali discromie della pelle, garantisce ancora un dose di idratazione alla cute.

Offerta BB cream Missha L’alleato Made in Corea per la tua pelle

Una formulazione nutriente e coprente allo stesso tempo, che idrata e leviga la pelle e che uniforma l’incarnato, agendo anche come protezione dai raggi UV (si, serve sempre anche in autunno e inverno).

Anche correttore e fondotinta sono importanti nel trucco igari, il primo per enfatizzare maggiormente le zone di luce del volto e da applicare sopra il mento, sotti gli occhi, nella parte centrale del viso e della fronte, il secondo per donare alla pelle un finish di porcellana e per coprire e uniformare la cute ma senza appesantirla.

Il miglior amico del trucco igari? Il blush

Ed eccoci al punto forte del trucco igari, il blush, il prodotto ideale per creare un effetto guance rosate assolutamente irresistibile. Un passaggio fondamentale e che è un po’ il punto focale del make-up. Da realizzare sia con un blush cremoso o in stick, che si sfumano con grande facilità e che donano un aspetto luminoso alla cute.

Per utilizzarli al meglio dovrete applicare poco prodotto sulle guance e stenderlo con l’aiuto di un pennello verso gli zigomi, con un movimento verso l’alto che dal naso vada verso le tempie. E accentuando maggiormente il colore nella zona frontale, quella sotto gli occhi per intenderci, sfumando il resto. L’obiettivo è quello di rendere il trucco igari il più omogeneo possibile, evitando stacchi di colore poco naturali e creando un leggero strato rosato super delicato e pieno di fascino.

Non disponibile.

Nel caso in cui la vostra pelle sia grassa, potete tranquillamente sostituire il blush in crema con un prodotto in polvere, utilizzandolo con parsimonia e preferendo un blush dal finish satinato. E finendo il tutto con un tocco di illuminante da applicare solo sul dorso del naso e sugli zigomi, nella parte alta.

Trucco occhi, un concentrato di fascino

Un volta realizzata la base del trucco igari, ci si concentra su occhi e labbra, che devono seguire degli step ben precisi.

Per realizzare un make-up utile a ingrandire gli occhi, è necessario munirsi di una matita o un prodotto dalla texture cremosa, in modo da definire la linea superiore dell’occhio esattamente come fareste con un eyeliner, ma allungano la codina verso l’esterno e non verso l’alto. E avendo cura di tracciare una linea sottile, molto vicina alla rima cigliare.

Con un matitone, poi, dovrete passare sulla linea infra cigliare inferiore, in modo da allargare lo sguardo e applicando una tonalità color carne o nude nella rima interna, illuminando l’angolo interno dell’occhio con un matitone dall’effetto shine.

E l’ombretto? Per ricreare un trucco igari a regola d’arte, dovrete applicare un prodotto che abbia un sottotono rosato e da stendere sull’intera palpebra. Ma potete anche optare per degli ombretti dal finish luminoso, sempre nei toni del rosa o nude da applicare sulla parte centrale degli occhi.

Per completare il tutto, poi, passate una dose generosa di mascara volumizzante sulle ciglia e rifinire le sopracciglia con una matita, utile a riempire la parte e a donarle un aspetto più corposo. Ovviamente scegliendo una matita dello stesso colore delle sopracciglia.

Le labbra

Infine, eccoci all’ultimo step del trucco igari, le labbra. Per creare un l’effetto naturale e sfumato tipico del make-up giapponese, dovrete come prima cosa idratare bene la parte. Un po’ come avete fatto anche per la base viso, utilizzando un balsamo labbra o un burrocacao.

Una volta fatto, per garantire alla parte un effetto luminoso, turgido e umido (un classico per le donne giapponesi), dovrete applicare una tinta labbra o un gloss, o ancora un balsamo colorato e dalle tinte accese. Da stendere partendo dalla parte centrale delle labbra, e sfumandolo verso l’esterno.

Per ingrandire le labbra, non siate troppo precise sul contorno. Il motivo? Un effetto leggermente “sporco” dona alla parte un volume maggiore con il minimo sforzo, regalando alle vostre labbra la giusta lucentezza e un effetto ottico ingrandito immediato e con un solo prodotto.

Ed ecco che siete pronte per sfoggiare il vostro trucco igari, un make-up naturale ma che arricchisce il volto e che vi dona una nuova luce e un fascino che cattura all’istante.