La tecnica make up che ringiovanisce il viso arriva dal Giappone. Ti basta un prodotto per replicarla

Il miglior alleato per un viso giovane e fresco? La tecnica trucco dal Giappone che utilizza come must il blush, un prodotto immancabile e da provare ora

Fonte: iStock ringiovanire il viso con il blush e la tecnica giappoese igari

Se volete provare una tecnica trucco che vi permetta di ringiovanire il viso unicamente applicando bene i prodotti make-up che siete solite utilizzare, sappiate che dal Giappone ci arrivano delle indicazioni che vale la pena di prendere in considerazione e di provare subito. Dopo tutto la pelle di porcellana che sono solite sfoggiare le donne nipponiche è un mix sapiente di skincare e di make-up e se ci sono dei segreti da scoprire questo è il momento giusto per farlo.

Il trucco da provare per un viso più giovane arriva dal Giappone

Ma di quale tecnica si tratta? Dell’Igari, un trucco punta a illuminare il volto, donandogli un rossore velato e super naturale e un’aria frizzante, giovane e fresca. Il tutto grazie alla sapiente applicazione di un prodotto che è praticamente immancabile nel beauty case di ogni donna che desideri donare al proprio volto un finish impossibile da non amare all’istante, il blush.

Per realizzare questo make-up, però, prima di procedere alla stesura del blush, è importante creare una base viso che sia pronta ad accogliere al meglio il prodotto. Dopo aver eseguito un’attenta e mirata skincare, dopo aver applicato una buona crema idratante e un siero viso nutriente e con effetto levigante, che vi aiuti a donare maggior compattezza alla pelle, potete procedere con una BB cream, utile a coprire imperfezioni e/o discromie della pelle. Un passaggio che permetterà al blush di valorizzare al massimo il vostro viso con un finish impeccabile.

Come applicare il blush e quale scegliere

Ed eccoci quindi a questo prodotto must have del vostro trucco dal Giappone che ringiovanisce il viso e che, proprio per garantire questo effetto anti age, è bene scegliere e applicare nel modo corretto. Se si tratta di quale prodotto acquistare, ecco che in questo make-up i migliori sono senza dubbio i blush cremosi o in stick, che hanno il grandissimo vantaggio di essere applicati con facilità e con la possibilità di essere sfumati in modo agevole, creando un trucco omogeneo e un aspetto luminoso che vi farà brillare.

Se si tratta di come applicare il blush, invece, per replicare il trucco amatissimo dalle donne di Tokyo, è importante seguire qualche piccolo accorgimento utile a creare un finish luminoso e che doni freschezza al volto.

Per utilizzare al meglio il blush, quindi, dovrete applicare poco prodotto sulle guance e, con l’aiuto di un pennello, dovrete stenderlo verso gli zigomi, con movimenti leggeri e che puntano verso l’alto, in una direzione immaginaria che dal naso vada verso le tempie.

Cosa importante, poi, è accentuare leggermente il colore nella zona frontale, caricandolo maggiormente e donando alla zona sotto gli occhi una sfumatura più accesa, sfumando il resto. Il motivo di questo passaggio, è quello di rendere questo trucco il più omogeneo possibile sul viso, evitando che si creino stacchi di colore poco naturali e andando a donare un tocco leggero e rosato super delicato al volto, per un beauty look pieno di fascino e capace di ringiovanire il viso.

Un trucco leggero e super femminile, naturale, che si fonde alla perfezione con l’incarnato e capace di perfezionare la pelle e di creare un look fresco e roseo in ognuna di voi.

