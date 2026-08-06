Pamela Prati su Instagram è una dea: il suo segreto sono i sandali snake alla schiava

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pamela Prati con i sandali alla schiava snake

A 67 anni Pamela Prati sembra aver firmato un patto col Diavolo. Per la showgirl il tempo si è fermato e su Instagram sfoggia un fisico mozzafiato che farebbe invidia a chiunque. Ad attirare l’attenzione le gambe lunghissime della conduttrice e attrice che indossa un paio di sandali snake alla schiava.

Pamela Prati stupenda a 67 anni su Instagram: il segreto dei suoi tacchi

Fra i segreti di bellezza di Pamela Prati ci sono proprio queste calzature. I sandali snake alla schiava spiccano sotto l’abito lungo della showgirl e star del Bagaglino. Dorati e luminosissimi, avvolgono la caviglia e il piede come un serpente, con una sensualità sinuosa che fa la differenza.

Questa scarpe col tacco infatti sono l’ideale perché hanno un effetto ultra snellente, slanciano la figura e ridefiniscono la silhouette. La struttura verticale dei sandali alla schiava e l’effetto avvolgente aiutano a slanciare le gambe, creando una linea visiva unica dal tallone sino al polpaccio con un allungamento istantaneo.

Non solo: scegliendo i toni del cipria, del beige, dell’argento oppure dell’oro si crea un risultato molto particolare. I listini infatti non creano uno stacco cromatico con la pelle che tende ad accorciare l’altezza, ma si mimetizzano. Inoltre l’aspetto a spirale attira l’attenzione sul ginocchio e sul polpaccio, quindi sulla parte più alta della gamba, mantenendo la figura leggera e slanciata.

Nella clip dunque Pamela Prati sfoggia un paio di sandali snake alla schiava color oro, con strass e tacco a spillo, abbinati ad un abito lungo che scivola lungo il corpo, avvolgendolo in modo morbido ed esaltando le curve. Impossibile non restare stregati dalla bellezza della conduttrice che, anno dopo anno, appare sempre più affascinante.

Perfetti da indossare d’estate e sempre di moda, i sandali alla schiava quest’anno rinunciano alla versione flat per puntare tutto sul tacco a stiletto. Questa variante è senza dubbio la più glam del momento, grazie soprattutto a proposte che puntano su superfici metalliche, colori accesi e applicazioni floreali. L’importante è che i lacci avvolgano la gamba, salendo lungo la caviglia oppure il polpaccio.

Il modello è perfetto da indossare in tantissime occasioni. Si abbina alla perfezione agli abiti da sera con dettagli particolari e sensuali, di qualsiasi lunghezza. Stanno bene anche look corti, abiti e gonne lunghe con ampio spacco. Per un effetto ancora più spettacolare puoi usarli con pantaloni ampi a palazzo, in cotone o lino, ma anche gonne pantalone che rivelino i dettagli delle scarpe ad ogni passo in modo discreto e chic.

Largo spazio pure a gonne midi in lino, top ricamati, camicie leggere e completi bianchi. Se hai voglia di osare indossa i tuoi sandali snake alla schiava con jeans cropped oppure jeans mom-fit. Un piccolo consiglio per essere ancora più cool? Risvolta l’orlo alla caviglia per evitare di coprire i lacci e dare il giusto risalto alle scarpe. Il risultato, in ogni caso, ti stupirà e ti farà sentire una dea proprio come Pamela Prati.

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