Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le espadrillas sono le scarpe leggere e comode perfette in estate

Non è raro vedere accessori che sono nati per essere usati in determinati ambiti, superare questi confini e diventare una presenza fissa nel nostro guardaroba. Lo abbiamo visto succedere con le borse di paglia, le infradito, le sneakers: a questa lista dobbiamo aggiungere un altro accessorio o per meglio dire una scarpa che solo a guardarla ci fa pensare alle vacanze e alle giornate in riva al mare. Avete indovinato? Stiamo parlando delle espradrillas. Le scarpe di tela ora non si indossano più solo con gli shorts o con un vestito di lino, diventano l’accessorio chic da abbinare a un paio di pantaloni a gamba larga o palazzo senza dimenticare i jeans.

Il modello flat, perfetto per “macinare” chilometri in città e in vacanza in totale comodità, non è il solo. Tra i più apprezzati c’è anche quello con la zeppa (magari con i lacci), la ciliegina sulla torta di un look boho. Quindi visto che possiamo affermare che anche le espadrillas possono essere aggiunte alla lista delle scarpe che parlano di estate, vediamo i modelli da indossare e portare in vacanza.

Le espadrillas flat sono le più apprezzate

Il caldo e la voglia di affrontare le giornate con più calma ci impongono di adattare il nostro guardaroba e le scarpe flat sono quindi un must. Oltre ai sandali, però proprio il guardaroba si può arricchire di espadrillas basse che con la suola in corda e il rivestimento in cotone possono essere indossate praticamente tutti i giorni senza stare troppo a pensare agli abbinamenti. Infatti sono disponibili in una palette tanto vasta che c’è quasi l’imbarazzo della scelta, puoi andare sul classico con i colori neutri oppure scegliere nuance più accese o perfino tessuti a stampa con le righe che vincono su tutto per un tocco parisienne al vostro look. Tra i modelli poi non mancano le versioni in pizzo, traspiranti e chic. Praticamente perfette.

I modelli versatili a cui non puoi rinunciare

GLAMORA Le espadrilles dal design che ricorda le ballerine

Offerta JOMIX Le espadrillas a righe

GLAMORA Le espadrillas con tessuto decorato

Alexis Leroy Le espadrillas in pizzo

Le espadillas flat con lacci sono trendy

Ormai lo abbiamo imparato: comodità non vuol dire avere uno stile anonimo, si può essere di tendenza selezionando con attenzione i capi. Un chiaro esempio sono le espadrillas basse con lacci che guardano ai classici sandali alla schiava, un must in estate però rendendo più easy. La tomaia in cotone e la suola in corda alleggeriscono un modello che spesso risulta impegnativo da portare tutti i giorni.

I modelli flat con lacci più cool

Offerta Pisamonas Le espadrillas flat con lacci

Generico Le espadrillas verdi

Toni Pons Le espadrillas in cotone

Le espadillas con zeppa non possono mancare

È vero che in estate la scarpa bassa non ha eguali, ma può succedere di dover indossare qualche centimetro in più. Il tacco a lungo andare potrebbe risultare scomodo, quindi in nostro aiuto arrivano le espadrillas con zeppa. In grado di arrivare fino a 14 centimetri avrai lo stesso risultato di una scarpa con il tacco ma con molta più comodità. Come succede per il modello flat, quelle alte hanno un design molto semplice sono i piccoli dettagli a renderle più o meno eleganti. Puoi provare quelle accollate o perfino caratterizzate da fasce sul collo del piede che strizzano l’occhio ai classici sandali perché puoi sceglierli con cinturino alla caviglia o con i lacci. Anche per quanto riguarda i colori e le lavorazioni non mancano le alternative che ti permetteranno di abbinarle a un vestito lungo o a un paio di jeans. Sarai sempre cool

I modelli con zeppa che elevano il look

Offerta Tommy Hilfiger Le espadrillas slingback

Lora Dora Le espadrillas con lacci alla caviglia

Amazon Essentials Le espadrillas sandali

Offerta DREAM PAIRS Le espadrillas con cinturino

Offerta Toni Pons Le espadrillas con zeppa

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