Flat o con zeppa: le espadrillas sono (ancora) le scarpe da mettere nella wish list e in valigia

Le espadrillas si confermano le scarpe che sanno di estate e da indossare in vacanza o in città tra modelli flat o con zeppa

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Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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Flat o con zeppa: le espadrillas sono (ancora) le scarpe da mettere nella wish list e in valigia
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Le espadrillas sono le scarpe leggere e comode perfette in estate

Non è raro vedere accessori che sono nati per essere usati in determinati ambiti, superare questi confini e diventare una presenza fissa nel nostro guardaroba. Lo abbiamo visto succedere con le borse di paglia, le infradito, le sneakers: a questa lista dobbiamo aggiungere un altro accessorio o per meglio dire una scarpa che solo a guardarla ci fa pensare alle vacanze e alle giornate in riva al mare. Avete indovinato? Stiamo parlando delle espradrillas. Le scarpe di tela ora non si indossano più solo con gli shorts o con un vestito di lino, diventano l’accessorio chic da abbinare a un paio di pantaloni a gamba larga o palazzo senza dimenticare i jeans.

Il modello flat, perfetto per “macinare” chilometri in città e in vacanza in totale comodità, non è il solo. Tra i più apprezzati c’è anche quello con la zeppa (magari con i lacci), la ciliegina sulla torta di un look boho. Quindi visto che possiamo affermare che anche le espadrillas possono essere aggiunte alla lista delle scarpe che parlano di estate, vediamo i modelli da indossare e portare in vacanza.

Le espadrillas flat sono le più apprezzate

Il caldo e la voglia di affrontare le giornate con più calma ci impongono di adattare il nostro guardaroba e le scarpe flat sono quindi un must. Oltre ai sandali, però proprio il guardaroba si può arricchire di espadrillas basse che con la suola in corda e il rivestimento in cotone possono essere indossate praticamente tutti i giorni senza stare troppo a pensare agli abbinamenti. Infatti sono disponibili in una palette tanto vasta che c’è quasi l’imbarazzo della scelta, puoi andare sul classico con i colori neutri oppure scegliere nuance più accese o perfino tessuti a stampa con le righe che vincono su tutto per un tocco parisienne al vostro look. Tra i modelli poi non mancano le versioni in pizzo, traspiranti e chic. Praticamente perfette.

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Le espadillas flat con lacci sono trendy

Ormai lo abbiamo imparato: comodità non vuol dire avere uno stile anonimo, si può essere di tendenza selezionando con attenzione i capi. Un chiaro esempio sono le espadrillas basse con lacci che guardano ai classici sandali alla schiava, un must in estate però rendendo più easy. La tomaia in cotone e la suola in corda alleggeriscono un modello che spesso risulta impegnativo da portare tutti i giorni.

I modelli flat con lacci più cool

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Le espadillas con zeppa non possono mancare

È vero che in estate la scarpa bassa non ha eguali, ma può succedere di dover indossare qualche centimetro in più. Il tacco a lungo andare potrebbe risultare scomodo, quindi in nostro aiuto arrivano le espadrillas con zeppa. In grado di arrivare fino a 14 centimetri avrai lo stesso risultato di una scarpa con il tacco ma con molta più comodità. Come succede per il modello flat, quelle alte hanno un design molto semplice sono i piccoli dettagli a renderle più o meno eleganti. Puoi provare quelle  accollate o perfino caratterizzate da fasce sul collo del piede che strizzano l’occhio ai classici sandali perché puoi sceglierli con cinturino alla caviglia o con i lacci. Anche per quanto riguarda i colori e le lavorazioni non mancano le alternative che ti permetteranno di abbinarle a un vestito lungo o a un paio di jeans. Sarai sempre cool

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