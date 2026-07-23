Il segreto c’è, ma non si vede: la gonna pantalone è il trend da avere subito

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images La gonna pantalone è di tendenza nell'estate 2026

Vestirsi bene quando fa caldo spesso può rivelarsi un’impresa, soprattutto se solo l’idea di aprire l’armadio e provare qualche look ti fa sudare. Ma c’è un capo, super furbo, che potrebbe risolvere tutti i tuoi problemi e che nell’estate 2026 è tornato di moda. Si tratta della gonna pantalone, un capo che unisce stile e praticità, candidandosi a diventare il pezzo del guardaroba che amerai e non abbandonerai più.

Negli anni Duemila la gonna pantalone spopolava, poi l’abbiamo, ingiustamente, dimenticata. Ora torna prepotentemente nei look dell’estate 2026. Merito del suo fascino che sta nella capacità di unire il glam di una gonna con l’ovvia comodità di un paio di pantaloni leggeri. Perfetta per affrontare le temperature alte e nemica giurata del caldo torrido, la gonna pantalone è il pezzo da acquistare subito, in tutte le sue versioni.

La gonna pantalone è il capo furbo dell’estate 2026

In realtà la gonna pantalone arriva da molto lontano. Nel Novecento infatti le donne scelsero questa soluzione per riuscire ad andare a cavallo sentendosi comode, ma rispettando l’obbligo di non indossare i classici pantaloni. Negli anni Novanta poi questo capo divenne un sinonimo di liberazione femminile, sfoggiato in versione mini, sino ad arrivare agli anni Duemila.

Gonna pantalone Viunychn Gonna pantalone con tasche

La gonna pantalone diventata virale in questa estate 2026 si ispira alla versione orientale. Nel Medioevo infatti questo capo veniva indossato dai nobili giapponesi. I samurai sfoggiavano una gonna pantalone lunga sino ai piedi che aveva lo scopo strategico di nascondere la posizione dei piedi all’avversario durante un combattimento.

A colpo d’occhio dunque sembra che si tratti di una gonna, ma guardando meglio si scopre che è un pantalone, largo, fresco e leggero. Il tessuto è morbido e segue i movimenti, senza farti sudare, con un taglio strategico che rende tutto elegante.

I modelli fra cui scegliere sono davvero tanti, in base ai tuoi gusti e al tuo stile. Puoi scegliere una gonna pantalone con taglio maschile, caratterizzata da pinces. Un capo dal fascino sartoriale perfetto da indossare in ufficio quando fa caldo per apparire sempre in ordine e perfette, ma anche da sfruttare per un aperitivo al mare o una cena.

Gonna pantalone Pasuda Gonna pantalone casual vari colori

Gonna pantalone Generico Gonna pantalone a vita alta

Il segreto sta nella capacità di giocare con gli accessori aggiungendo borsa di paglia e occhiali da sole retrò per un look da spiaggia, camicia sartoriale per la città. Se preferisci un look più sbarazzino prova la versione in chiffon, morbida e leggerissima. Il tessuto fluido ti accarezza le gambe e ti sentirai freschissima, senza rinunciare ad essere glam. In questo caso scegli un top che sdrammatizzi tutto l’outfit e un paio di sandali gioiello.

Per tutti i giorni è perfetta anche la gonna pantalone a vita alta. Slancia la figura e si può abbinare sia ad una camicia di lino lasciata aperta, con il bikini in bella vista, oppure ad un top strutturato per regalare una allure più chic all’insieme. In ogni caso la gonna pantalone risulta la scelta perfetta.

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