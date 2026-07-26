La camicia a righe torna protagonista dell’estate con outfit freschi effortles e che ti faranno sentire glam

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La camicia a righe è il capo furbo dell'estate

Quando si parla di capi evergreen, dopo la camicia bianca arriva quella a righe. In inverno la nascondiamo sotto giacca e cappotti, mentre in estate non vediamo l’ora di mostrarla in tutta la sua bellezza. Perché possiamo sceglierla nel classico blu e bianco, ma anche rossa o multicolor, la cosa certa è che la camicia a righe è quel capo che funziona sempre sia che la scegli per un giornata in officio, sia che hai deciso di indossarla nel tempo libero o in vacanza.

La versatilità della camicia a righe però a lungo andare rischia di farcela indossare sempre nello stesso modo, in particolare con jeans e pantaloni. Invece noi guardando ai look delle celebs e delle it-girl abbiamo trovato quattro modi diversi di sfoggiare la camicia a seconda del modello che ti piace di più.

La camicia a righe classica sta bene con la gonna di jeans

Tutte abbiamo, o abbiamo avuto nel guardaroba almeno una camicia a righe dal taglio classico. Il modello regular, rigorosamente bianco e azzurro è un evergreen perché si sposa perfettamente con il look da ufficio. Se però vuoi svecchiarlo il nostro consiglio è di giocare con i colori quindi osare con altre nuance come rosa e bianco o rosso e bianco, sbizzarrendoti poi con gli abbinamenti rimanendo però, sul classico.

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Cosa c’è di più classico in estate se non la gonna di jeans? Visto il contesto formale dell’ufficio il suggerimento è di preferire un modello midi o lungo, a fare il resto ci penseranno gli accessori e in particolare le scarpe. Con le slingback non si sbaglia mai, ma se vuoi rifarti al mood anni ’90 prova con un paio di infradito flat o chunky e non te ne pentirai.

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Pantaloni Capri e camicia a righe dal taglio maschile: la combo dell’estate

Altro modello diventato un evergreen e che spesso abbiamo rubato dall’armadio di lui è la camicia a righe dal taglio maschile. Come quella regular ha linee dritte, ma è leggermente più larga e quindi scende più morbida.

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Di solito usata per look seriosi questa estate ti suggeriamo di indossarla con i pantaloni Capri, non solo perché sono di tendenza, ma soprattutto perché alleggeriscono il capo. Ai piedi bastano un paio di ballerine e non dovrai pensare ad altro.

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La camicia a righe slim diventa elegante con i pantaloni

Tra tutti i modelli di camicia a righe quella slim è la più elegante perché valorizza la silhouette con delicatezza. Proprio questa caratteristica la trasforma nel capo da sfruttare per una serata importante.

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A elevarla ancora di più è il pantalone. In questo caso puoi scegliere tra quello a vita alta, sartoriale, ma per un risultato sofisticato non c’è nulla di meglio del pantalone a sigaretta. Ai piedi un paio di décolleté o sandali con tacco e avrai uno stile effortless e glam.

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Il modello over diventa un moderno blazer

La camicia a righe oversize solitamente viene associata a un look casual, ma può diventare molto elegante se la “usi” come una giacca, molto utile nelle serate più fresche.

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Indossata su un top abbinato a un pantalone dal taglio largo è un grande classico. Se vuoi darle un twist in più prova a indossarla su un mini dress a fondo unico: avrai un look street style ed easy.

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