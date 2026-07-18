Dalle passerelle agli scatti rubati delle celeb, ecco perché questa tendenza ci ha conquistate

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Le infradito jelly sono l'ossessione estiva

Se pensavate che le infradito di gomma fossero relegate unicamente al bagnasciuga o ai vecchi ricordi d’infanzia degli anni Novanta, preparatevi a ricredervi. Il tormentone assoluto di questa stagione ha una consistenza gommosa, colori semitrasparenti e si chiama infradito jelly. Questo grande ritorno sta letteralmente dominando i feed di Instagram, trasformando la calzatura minimalista per eccellenza nel pezzo forte dei nostri look estivi.

Da Instagram alle strade, le celeb che ne sono ossessionate

Le influencer e le celeb più amate non riescono più a farne a meno, e i loro scatti su IG ne sono la prova schiacciante. Che si trovino su uno yacht in Costa Azzurra o a passeggio per la città, vengono costantemente “paralizzate” dall’obiettivo dei fotografi mentre sfoggiano le loro infradito jelly. Da Hailey Bieber alle it-girl scandinave, l’infradito di gomma lucida è diventata il nuovo passepartout per scatti da migliaia di like, dimostrando che anche l’accessorio più casual e nostalgico può essere terribilmente desiderabile.

Il fenomeno “Jimmy Choc”: quando il lusso si fa pop

A dare la spinta definitiva a questa ossessione ci hanno pensato le grandi maison di moda, prima tra tutte l’amatissima Jimmy Choo (ribattezzata affettuosamente “Jimmy Choc” dalle fashioniste più ironiche!). Con il lancio delle sue versioni ultra-glamour di infradito in TPU lucido e glitterato, il brand ha conquistato le influencer globali. Non si parla più di semplici “scarpe da mare”, ma di un vero e proprio status symbol flessibile e colorato che unisce l’alta moda alla spensieratezza della gomma.

Ma perché ci piacciono così tanto?

Il segreto del loro successo è semplicissimo: uniscono una fortissima dose di nostalgia Y2K a una praticità imbattibile. Le infradito jelly hanno un’aria giocosa, quasi sbarazzina, che toglie immediatamente seriosità a qualsiasi outfit. Sono fresche, resistenti all’acqua, facilissime da pulire e catturano la luce del sole estivo con quel tipico effetto “sorbetto” a cui è impossibile resistere. Sono la perfetta via di mezzo tra il comfort assoluto e un’estetica sfacciatamente trendy.

Come abbinare le infradito jelly quest’estate

Per sfoggiarle al meglio, dimenticate i vecchi cliché da spiaggia. La regola d’oro del momento è la “wrong shoe theory”: abbinare l’infradito jelly a look totalmente inaspettati. Provatele con un paio di pantaloni capri neri e una camicia oversize dal taglio maschile per un perfetto stile Riviera chic.

Se preferite qualcosa di più fresco e romantico, provate ad accostarle a un classico slip dress di seta. Per il giorno, invece, via libera a shorts di jeans baggy e a una t-shirt grafica rétro: il tocco jelly ai piedi renderà il tutto incredibilmente cool.

Volete cedere al trend del momento senza alleggerire troppo il portafoglio? Siete nel posto giusto! Abbiamo selezionato per voi le migliori infradito jelly in versione low cost: modelli super cool, coloratissimi e accessibili, perfetti per dare una svolta pop alla vostra estate senza sensi di colpa.

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