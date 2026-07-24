Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La crema in jelly virale, ora in sconto

Se passate del tempo sui social, avrete sicuramente notato un trend che non accenna a diminuire: quello della Glass Skin, ovvero una pelle così liscia, idratata e luminosa da sembrare quasi di vetro. E se vi siete chiesti quale sia il segreto dietro a quegli incarnati perfetti che spopolano su TikTok e Instagram, la risposta porta un nome preciso: Medicube Collagen Jelly Cream.

Con oltre 14mila recensioni positive all’attivo, questa crema viso è diventata un vero e proprio oggetto del desiderio per le beauty addicted di tutto il mondo. La notizia del giorno? Questo gioiello della skincare coreana è attualmente in offerta con uno sconto che sfiora il 50%. Un’occasione d’oro per testare in prima persona i benefici di un prodotto diventato ormai iconico. Ma cosa la rende così speciale?

Offerta Medicube Medicube Collagen Jelly Cream

Una formula potenziata per una pelle luminosa e compatta

Il cuore pulsante della Collagen Jelly Cream è la sua capacità di tonificare e idratare profondamente la pelle, restituendole una luminosità naturale. La sua formula è un concentrato di attivi performanti:

Collagene Idrolizzato : per garantire la massima efficacia, Medicube utilizza collagene ridotto in micro-frammenti, un processo che ne favorisce un assorbimento rapido e profondo. Non solo: per preservarne le proprietà intatte, il collagene viene sottoposto a un processo di congelamento a basse temperature. Il risultato? Un ingrediente fresco, altamente performante, che ripristina l’elasticità cutanea.

: per garantire la massima efficacia, Medicube utilizza collagene ridotto in micro-frammenti, un processo che ne favorisce un assorbimento rapido e profondo. Non solo: per preservarne le proprietà intatte, il collagene viene sottoposto a un processo di congelamento a basse temperature. Il risultato? Un ingrediente fresco, altamente performante, che ripristina l’elasticità cutanea. Niacinamide : l’alleata perfetta per una grana della pelle impeccabile. Migliora l’idratazione, rafforza le difese naturali della barriera cutanea e regala un incarnato visibilmente più radioso.

: l’alleata perfetta per una grana della pelle impeccabile. Migliora l’idratazione, rafforza le difese naturali della barriera cutanea e regala un incarnato visibilmente più radioso. Acido Ialuronico: un magnete per l’acqua. Aiuta a trattenere l’idratazione all’interno dei tessuti, lasciando il viso morbido, liscio e rimpolpato per tutto il giorno.

Risultati visibili (e misurabili) in sole 24 ore

Non parliamo solo di sensazioni piacevoli, ma di dati concreti. I test clinici condotti dal Global Dermatological Research Institute parlano chiaro: l’utilizzo di questa crema porta a un miglioramento della compattezza della pelle fino al +1,79% e a una riduzione del cedimento cutaneo fino al +2,49% già dopo le prime 24 ore. L’incarnato appare non solo più tonico, ma anche più uniforme e visibilmente sano (ovviamente, come per ogni prodotto skincare, i risultati possono variare in base al tipo di pelle).

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La “Jelly Texture”: un’esperienza sensoriale unica

Oltre all’efficacia, ciò che ha fatto impazzire gli utenti dei social è la sua consistenza. Dimenticate le creme pesanti e unte: questo prodotto vanta una divertente e freschissima texture gelatinosa (jelly), leggermente profumata.

Grazie alla comoda spatolina inclusa nella confezione, l’applicazione è igienica e pratica. La crema si fonde letteralmente con la pelle, assorbendosi in un attimo senza lasciare fastidiosi residui appiccicosi. Dopo l’applicazione, la sensazione immediata è quella di una pelle morbidissima, levigata e idratata al massimo. Questa leggerezza la rende perfetta per l’uso quotidiano, in qualsiasi stagione dell’anno.

Il consiglio in più: per chi desidera un trattamento intensivo, questa crema può essere utilizzata in combo con la Collagen Night Wrapping Mask o massaggiata con i device di ultima generazione come l’Age-R Booster Pro di Medicube, per potenziarne ulteriormente i risultati.

Un’offerta da non lasciarsi scappare

In un mercato saturo di prodotti, la Medicube Collagen Jelly Cream si distingue mantenendo le sue promesse, come confermano le migliaia di utenti entusiaste. Acquistarla oggi quasi a metà prezzo (sconto del 50%!) è un’opportunità più unica che rara. Se sognate una pelle rimpolpata, tonica e dal perfetto effetto “Glass Skin”, questo è decisamente il momento giusto per aggiungerla al carrello prima che vada (di nuovo) sold out.

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