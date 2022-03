Sei permalosa o tollerante? Scoprilo con questo test

Lo sappiamo, non è mai facile relazionarsi con gli altri: ogni azione che fai ti espone al loro giudizio e la tua sensibilità può soffrirne.

C’è chi si risente per frasi e comportamenti che a prima vista sembrano innocui, perché magari ne intravede un significato offensivo. Ma poi c’è anche chi non si smuove per niente, tollerando con tranquillità le opinioni altrui e riuscendo addirittura a fare tesoro di una critica.

Fai il test e scopri da che parte stai: alla fine avrai lo spunto per riflettere sul tuo carattere e sulle tue reazioni, e magari imparerai a confrontarti con chi ti sta intorno in maniera più consapevole.