Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le scarpe più amate da Dua LIpa questa estate sono le infradito chunky

Dopo Hailey Bieber, Taylor Swift e Zendaya (ma la lista è lunga) c’è una nuova it-girl che promette di diventare la nostra icona della moda di riferimento. Stiamo parlando di Dua Lipa che conquista i fan con le sue canzoni e per il suo stile. Sempre al passo con le tendenze, ma più spesso artefice di trend creati e lanciati da lei, ci conferma il ritorno di una scarpa che avevamo già intercettato, ma avevamo bisogno dell’approvazione delle celebs per indossarla all day.

La scarpa infradito usata (e abusata) negli anni ’90, per diversi decenni è stata accantonata per poi ritornare trionfante e più cool di prima questa estate. Quando la moda chiama Dua Lipa risponde con un modello che si discosta dalla tradizione perché alla suola bassa sostituisce quella chunky, che non vediamo l’ora di inserire nel nostro guardaroba anche noi.

La passione di Dua Lipa per le infradito (soprattutto chunky)

I fan di Dua Lipa avranno notato la passione della cantante britannica per le infradito, tanto che sospettiamo abbia una collezione di questo modello: a suggerircelo è la mise estiva sfoggiata in Sicilia subito dopo le sue nozze dove all’abito chemisier era abbinato un paio di infradito con tacco kitten essenziale e perfetto per un mood vacanziero.

Ma ora che la luna di miele è finita e la cantante è tornata al lavoro a New York ha deciso di avere un look più pratico e urban. Le infradito con suola chunky sono il perfetto completamento di un outfit casual fatto di jeans e camicia bianca indossata su un top nero.

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Nonostante le infradito sfoggiate dall’artista conservino le linee minimal tipiche della scarpa, risultano di carattere perché è proprio la suola alta e chunky a conferire struttura e stabilità all’intero look. Se poi aggiungi che le stringhe sono più ampie rispetto alle classiche hai una scarpa per la città o il lavoro per sentirti a tuo agio e cool.

Come abbinare le infradito chunky di Dua Lipa

La cantante britannica ci ha mostrato un look casual, ma le infradito con suola chunky sanno essere versatili e adattarsi a ogni contesto. Il modello realizzato in materiale leggero si sposa bene con un look informale. Infatti le puoi mettere in valigia e indossarle al mare con un bikini o per un aperitivo. In questo caso abbinale a una t-shirt oversize o a una camicia dal taglio maschile a righe in perfetto stile Nineties.

Se ti piace il look dei decenni scorsi accanto agli anni ’90, anche quelli 2000 sono di tendenza: perché non provare un outfit con pantaloni Capri, t.shirt o top aderenti? Con pochi capi avrai un look da it-girl.

In alternativa le infradito chunky stanno bene anche con le gonne o i vestiti. Oltre alla classica mini, rimanendo sullo stile Y2K prova ad abbinarla a una longuette a trapezio e una gonna nera, altrimenti vanno bene con un vestito midi o mini dal taglio fluido e con scollo halter.

Oltre a essere super versatili e di tendenza le infradito chunky sono comodissime perché realizzate in materiali leggeri, ergonomici e traspiranti, tanto che non vedrai l’ora di avere un modello per ogni occasione. Per essere al passo con Dua Lipa e le ultime tendenze, online ci sono tantissime alternative di qualità e cool da avere e sfoggiare questa estate.

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