Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Le ciabattine più cool e sbarazzine in sconto

Se fino a qualche stagione fa le infradito venivano considerate esclusivamente un accessorio funzionale da confinare nella borsa del mare e infilare soltanto durante il tragitto dal lettino al bagnasciuga, oggi la storia della moda estiva è cambiata radicalmente.

Le Havaianas hanno compiuto una vera rivoluzione di stile, consacrandosi come la ciabatta statement incontestabile dell’estate. Non si tratta più soltanto di una calzatura comoda, ma del vero pezzo chiave attorno a cui costruire outfit estivi iconici, virali e di grande tendenza. A decretarne il successo planetario sui social sono state soprattutto le cool girl del momento e le più amate icone di stile internazionali. Da Hailey Bieber a Kendall Jenner, passando per Bella Hadid e la regina dell’estetica scandinava Matilda Djerf, le it-girl più seguite al mondo non hanno esitato a sdoganare le celebri infradito in gomma lontano dalle spiagge. Le sfoggiano con disinvoltura sotto jeans oversize e blazer sartoriali per un look dai richiami anni Novanta, oppure abbinate ad abiti lunghi in lino, gonne leggere e pantaloni morbidi per un contrasto urbano incredibilmente rilassato e chic.

Linea Havaianas targata Disney al 40% di sconto

In questo scenario dominato da uno stile disinvolto ma ricercato, c’è una capsule collection in particolare che sta letteralmente facendo impazzire i feed di Instagram e TikTok per la sua carica irriverente, gioiosa e nostalgica: la favolosa linea Havaianas targata Disney. Questa collezione porta una ventata di freschezza e colore travolgente nel guardaroba della bella stagione, combinando l’inconfondibile qualità del brand brasiliano con la magia dei personaggi più amati di sempre.

La notizia straordinaria per tutte le appassionate di moda è che proprio ora questi modelli ultra colorati, divertenti e desideratissimi sono al centro di una promozione imperdibile, con sconti incredibili che arrivano fino al 40%. Un’occasione davvero unica per accaparrarsi l’accessorio più virale del momento ad un prezzo super vantaggioso.

I modelli più sbarazzini, scontatissimi

Le protagoniste assolute di questa collezione in sconto sono le versioni dedicate ai grandi classici del mondo Disney. Troviamo le Havaianas con le grafiche di Topolino, un’opzione dall’animo sbarazzino ma pulito, perfetta per chi desidera aggiungere un tocco casual e senza tempo al proprio abbigliamento.

Offerta Havaianas Havaianas Disney Topolino

Ci sono poi le varianti trascinanti e glam di Minnie, caratterizzate da pennellate di colore vibrante pensate per dare vivacità anche al vestito più semplice o al costume da bagno.

Offerta Havaianas Havaianas Disney Minnie - Peonie Rose

Offerta Havaianas Havaianas Disney Minnie - Beige

Per chi invece ama affrontare le giornate di sole con un pizzico di irriverenza e tanta ironia, non mancano i modelli dedicati a Paperino, esilaranti e ricchi di personalità.

Offerta Havaianas Havaianas Disney Stylish

Queste infradito riescono a passare senza sforzo da un caffè in centro fino ad un aperitivo al tramonto sulla spiaggia. Vista l’altissima richiesta e la viralità del prodotto,

Con una promozione così generosa che abbatte i prezzi fino al 40%, i modelli più belli e le taglie più richieste stanno già andando letteralmente a ruba. Non lasciarti sfuggire la possibilità di far brillare i tuoi outfit con il vero tormentone di stagione: scegli la tua variante preferita e fai scorta di stile prima che vadano tutte quante in sold out!

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