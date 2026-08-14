Quando si parla di stile nessuno è come Elodie: le infradito con la zeppa sono le scarpe del momento (indossate anche da Franceska)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie e Franceska indossano le infradito con zeppa

La regina fashion dell’estate 2026 è senza dubbio lei: Elodie. La cantante romana ha conquistato la corona grazie ad una stagione all’insegna dell’amore, ma anche dei look pazzeschi, indossati spesso insieme alla fidanzata Franceska fra party in piscina, viaggi e giornate al mare.

Bellissime e innamorate, Franceska ed Elodie sono appassionate di moda e su Instagram sfoggiano sempre dei look particolari che seguono la moda e anticipano le tendenze. La predizione fashion più azzeccata è senza dubbio quella che riguarda le infradito con la zeppa, le scarpe dalle vibes anni Duemila che elevano lo stile con un solo gesto e che sono le scarpe da mettere subito nell’armadio.

Le infradito con zeppa di tendenza indossate da Elodie e Franceska

A metà fra ciabatte per la spiaggia e sandali, le infradito platform sono il nuovo oggetto del desiderio. Sono perfette da sfoggiare in diverse occasioni, leggerissime e comode, così tanto che puoi usarle per tutto il giorno. I modelli a disposizione, come dimostrato da Elodie e Franceska nelle foto ad un party con gli amici, sono tantissimi al pari degli abbinamenti.

Puoi usarle per essere chic in spiaggia e slanciare la figura, abbinandole al costume intero o al bikini. Ma le infradito con la zeppa in stile anni Duemila sono favolose pure con look da giorno, come vestitini, pantaloni di lino e top oppure abiti lunghi. Mentre la sera si trasformano nel tocco perfetto per rendere glam qualsiasi outfit, con tute leggerissime black e slip dress.

Ma perché le zeppe anni Duemila ci piacciono così tanto? Non sono solo belle, ma sono anche delle scarpe piuttosto furbe ed Elodie, evidentemente, lo sa bene. Prima di tutto sono comodissime e consentono di elevare la figura come qualsiasi altra scarpa con il tacco, ma con il vantaggio di non dover cercare per forza un equilibrio nella postura.

Si fanno notare, grazie ad un rialzo pieno che completa il look in modo deciso. E sono il salvavita per sentirsi favolose, slanciando la silhouette in modo perfetto. Come indossarle? Le infradito con il tacco si abbinano alla perfezione a minigonne a vita bassa e bikini sgambati, completando l’outfit con crop top, canotte, top e t-shirt oversize.

Se vuoi giocare con le proporzioni, opta per un abito strutturato, con scollo all’americana o con un vestito midi. Le infradito con la zeppa sono l’ideale anche con un altro super trend di questa stagione: il crochet. Dai pantaloni ai vestiti, puoi usare questa tendenza per esaltare le tue infradito platform. Largo spazio pure a tute morbide, top aderenti e gonne cortissime, ma anche shorts e t-shirt crop. Sentiti libera di sperimentare, seguendo la moda degli anni Duemila, proprio come Elodie, ma anche seguendo l’istinto. Fra i vantaggi delle infradito con zeppa d’altronde c’è anche la capacità di adattarsi ad ogni pezzo nell’armadio, diventando il punto focale di un look che non passerà inosservato.

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