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iStock Il bikini bicolore è il trend del 2026

Il feed di Instagram parla chiaro: il pezzo forte della stagione estiva è senza dubbio il bikini bicolor. Ha conquistato davvero tutte con la sua energia fresca, quell’inconfondibile estetica un po’ retro e un design pulito che cattura lo sguardo al primo colpo. Federica Nargi ne ha sfoggiati diversi modelli durante le sue vacanze al mare, dimostrando come queste linee definite riescano a far risaltare magnificamente la pelle dorata dal sole. Insieme a lei, icone di stile del calibro di Hailey Bieber e Dua Lipa ne hanno fatto un vero e proprio mai-più-senza per i loro scatti estivi più virali.

Il vero segreto di questo trend sta nel celebre contrasting trim, ovvero il bordino a contrasto. Il contorno del costume scommette su una tonalità nettamente opposta rispetto al colore della base, creando una cornice grafica capace di ridisegnare la silhouette. L’effetto finale regala un’illusione ottica pazzesca: valorizza le forme in modo naturale e dona un immediato tocco sporty-chic che ricorda l’eleganza di un club nautico vintage. In più, le combinazioni cromatiche giocano benissimo con le regole dell’armocromia. Scegliere il mix perfetto tra colore di fondo e profilo permette infatti di far risplendere l’incarnato e massimizzare la luminosità dell’abbronzatura in poche e semplici mosse.

5 versioni da mettere subito in valigia

Il triangolino minimal

Intramontabile e leggerissimo, il classico triangolino trova nei profili a contrasto la sua versione più stilosa di sempre. Con laccetti sottili e tagli micro studiati per un’abbronzatura da dieci e lode, questo modello incornicia il décolleté regalando un look essenziale, fresco e con un’irresistibile vibe anni ’90 che non stanca mai. È il modello classico che non sbaglia mai, essenziale e super fresco.

Shekini Bikini donna bicolor (colori vari)

La bralette in stile crop top

Adigaber Bikini donna crop top (colori vari)

Tocool Bikini donna sportivo (colori vari)

Ispirata ai top sportivi, sfoggia bordi spessi a contrasto. La parte più bella? Si indossa volentieri durante una partita di beach volley o a racchettoni ma anche fuori dall’acqua, abbinata a un pantalone palazzo a vita alta per l’aperitivo in spiaggia.

Bikini a contrasto con fantasia

Un incrocio delizioso tra il gusto bon ton della stampa a quadretti e il tocco grafico dei profili a contrasto. La fantasia regala un’aria sbarazzina da Riviera, garantendo un sostegno comodissimo sia per godersi il sole sul lettino sia per una partita a beach volley tra amici.

JTSONN Bikini donna fantasia(colori vari)

Con push up e sgambatura

La combinazione ideale per chi vuole valorizzare al massimo le forme e slanciare la figura. Il top con effetto push-up sostiene e modella il décolleté, mentre lo slip sgambato regala l’illusione di gambe lunghissime, il tutto incorniciato da profili colorati che mettono subito in risalto le curve.

Silkglory Bikini push up (colori vari)

Monospalla

L’asimmetria del taglio monospalla acquista ancora più carattere grazie al bordo a contrasto che corre lungo la scollatura. La linea diagonale sposta l’attenzione su spalle e clavicole creando un look sofisticato e super fotografabile, perfetto anche abbinato a una gonna fluida per l’aperitivo sul bagnasciuga.

Ymisan Bikini monospalla (colori vari)

Dettagli fluo e neon

Verde lime, rosa evidenziatore e arancione elettrico incorniciati da bordini in bianco candido o nero profondo rappresentano la scelta più audace della stagione. Questa declinazione ad altissimo impatto visivo è il biglietto da visita ideale per chi non vuole passare inosservata: crea un contrasto pazzesco con l’abbronzatura già intensa di metà estate e regala quel tocco nostalgico in pieno stile Y2K che fa subito festa in spiaggia.

Umipubo Bikini colori fluo (colori vari)

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