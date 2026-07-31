I bikini bicolor con bordo a contrasto sono la nuova ossessione delle it girl: ecco 6 modelli perfetti

Da Federica Nargi a Hailey Bieber: i modelli con bordino a contrasto che stanno spopolando sulle spiagge.

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

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I bikini bicolor con bordo a contrasto sono la nuova ossessione delle it girl: ecco 6 modelli perfetti
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Il bikini bicolore è il trend del 2026

Il feed di Instagram parla chiaro: il pezzo forte della stagione estiva è senza dubbio il bikini bicolor. Ha conquistato davvero tutte con la sua energia fresca, quell’inconfondibile estetica un po’ retro e un design pulito che cattura lo sguardo al primo colpo. Federica Nargi ne ha sfoggiati diversi modelli durante le sue vacanze al mare, dimostrando come queste linee definite riescano a far risaltare magnificamente la pelle dorata dal sole. Insieme a lei, icone di stile del calibro di Hailey Bieber e Dua Lipa ne hanno fatto un vero e proprio mai-più-senza per i loro scatti estivi più virali.

Il vero segreto di questo trend sta nel celebre contrasting trim, ovvero il bordino a contrasto. Il contorno del costume scommette su una tonalità nettamente opposta rispetto al colore della base, creando una cornice grafica capace di ridisegnare la silhouette. L’effetto finale regala un’illusione ottica pazzesca: valorizza le forme in modo naturale e dona un immediato tocco sporty-chic che ricorda l’eleganza di un club nautico vintage. In più, le combinazioni cromatiche giocano benissimo con le regole dell’armocromia. Scegliere il mix perfetto tra colore di fondo e profilo permette infatti di far risplendere l’incarnato e massimizzare la luminosità dell’abbronzatura in poche e semplici mosse.

5 versioni da mettere subito in valigia

Il triangolino minimal

Intramontabile e leggerissimo, il classico triangolino trova nei profili a contrasto la sua versione più stilosa di sempre. Con laccetti sottili e tagli micro studiati per un’abbronzatura da dieci e lode, questo modello incornicia il décolleté regalando un look essenziale, fresco e con un’irresistibile vibe anni ’90 che non stanca mai. È il modello classico che non sbaglia mai, essenziale e super fresco.

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La bralette in stile crop top

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Ispirata ai top sportivi, sfoggia bordi spessi a contrasto. La parte più bella? Si indossa volentieri durante una partita di beach volley o a racchettoni ma anche fuori dall’acqua, abbinata a un pantalone palazzo a vita alta per l’aperitivo in spiaggia.

Bikini a contrasto con fantasia

Un incrocio delizioso tra il gusto bon ton della stampa a quadretti e il tocco grafico dei profili a contrasto. La fantasia regala un’aria sbarazzina da Riviera, garantendo un sostegno comodissimo sia per godersi il sole sul lettino sia per una partita a beach volley tra amici.

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Con push up e sgambatura

La combinazione ideale per chi vuole valorizzare al massimo le forme e slanciare la figura. Il top con effetto push-up sostiene e modella il décolleté, mentre lo slip sgambato regala l’illusione di gambe lunghissime, il tutto incorniciato da profili colorati che mettono subito in risalto le curve.

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Monospalla

L’asimmetria del taglio monospalla acquista ancora più carattere grazie al bordo a contrasto che corre lungo la scollatura. La linea diagonale sposta l’attenzione su spalle e clavicole creando un look sofisticato e super fotografabile, perfetto anche abbinato a una gonna fluida per l’aperitivo sul bagnasciuga.

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Dettagli fluo e neon

Verde lime, rosa evidenziatore e arancione elettrico incorniciati da bordini in bianco candido o nero profondo rappresentano la scelta più audace della stagione. Questa declinazione ad altissimo impatto visivo è il biglietto da visita ideale per chi non vuole passare inosservata: crea un contrasto pazzesco con l’abbronzatura già intensa di metà estate e regala quel tocco nostalgico in pieno stile Y2K che fa subito festa in spiaggia.

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