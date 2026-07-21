Hailey Bieber, slip dress e infradito a New York: sensualità estiva alle stelle

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Lo slip dress è l’ossessione del 2026: come lo indossano le star, da Hailey Bieber a Vittoria Ceretti

Se lo slip dress occupa la cima del panorama tendenze, da un po’ di tempo a questa parte, è anche — e soprattutto — merito suo: ebbene sì, a dettare legge sull’asfalto rovente della Grande Mela ci ha pensato ancora una volta lei, la regina indiscussa dello street style globale. È stata Hailey Bieber in persona a confermarci che l’attuale divisa fashion da indossare è sintetizzabile in pochissimi centimetri di seta, insieme ad un paio di scarpe aperte, mandando in tilt i flash dei fotografi e la temperatura ben oltre i livelli di guardia.

Slip dress e infradito per l’estate? Assolutamente sì, secondo Hailey Bieber

C’è un filo invisibile che unisce il ritorno del minimalismo-chic anni Novanta alla calda estate che stiamo vivendo, e quel filo lo tiene in mano proprio Hailey Bieber. Passeggiando per Manhattan insieme al marito, dopo cena, con una disinvoltura che appartiene solo a poche icone di stile, a parte lei si intende, l’imprenditrice ha riportato sotto i riflettori l’essenza stessa della seduzione senza sforzo. Il segreto dell’ultimo avvistamento newyorkese ad alto tasso di glamour? Risiede ancora nella sua invidiabile capacità di saper ripescare dal passato i pezzi giusti, e reinterpretarli con quel tocco fresco e spensierato che fa subito tendenza.

Cuore pulsante di questa vera e propria lezione di stile è — per l’ennesima volta — uno strepitoso slip dress vintage firmato Dior: parliamo di un abito sottoveste che sembra rubato direttamente da un cassetto di lingerie d’altri tempi, color burgundy, caratterizzato da una raffinata stampa floreale satinata e dai classici profili in pizzo vedo-non-vedo.

IPA

Un capo, quello che ha debuttato nella collezione dell’autunno 2005 della storica maison parigina, che ce l’ha confermata ancora una volta come l’assoluta maestra dell’arte di indossare capi intimi e impalpabili alla luce del sole, trasformandoli in pilastri dell’eleganza da giorno. In foto vediamo come la silhouette scivoli leggera sul corpo, accarezzando le forme senza costrizioni per celebrare una femminilità fiera, rilassata e incredibilmente magnetica.

Il vero colpo di genio, però, capace di spezzare il romanticismo del mini dress infondendo una dose massiccia di attitudine urbana, sta tutto nella scelta delle calzature. Niente tacchi vertiginosi, niente décolleté gioiello: per la sua serata la proprietaria di Rhode ha scelto le infradito con tacco di The Row, regine tra i sandali dell’estate 2026.

Un trend di certo controverso, che dallo scorso anno continua a dividere le opinioni degli appassionati di moda ma che, se indossato con cotanta sicurezza, non può che diventare un’arma di seduzione micidiale: i listini sottili neri le fasciavano il piede lasciandolo quasi completamente nudo, mentre il tacco regalava slancio alla figura senza privarla di quella tipica camminata spedita di chi sa di avere gli occhi del mondo addosso.

“Less is more”, ancora una volta

Insomma, a che servono gioielli appariscenti o acconciature super elaborate quando si possiede la capacità di rendere iconico un abbinamento tanto essenziale? Il suo lob strategicamente spettinato, un paio di occhiali da sole scuri e la pochette con stampa coccodrillo di The Row hanno completato un quadro già perfetto.

A New York per supportare Justin Bieber durante una serie di appuntamenti importanti, immersa nel caos della metropoli, Hailey ha saputo bilanciare l’eleganza senza tempo del vintage francese con lo spirito ribelle di quest’ultima: il risultato finale è un look che sembra gridare “estate” a pieni polmoni, e che tutte correremo — di nuovo — a replicare.