Chi è Maria Rosa Petolicchio, professoressa de Il Collegio

editato in: da

Maria Rosa Petolicchio è nota al pubblico televisivo per il suo ruolo di professoressa nel programma Il Collegio, giunto alla sua quinta edizione va in onda dal 27 ottobre su Rai 2. Il docu-reality trae spunto da un format della trasmissione britannica That’ll Teach’em e vede protagonisti un gruppo di adolescenti che studiano in un collegio degli anni passati, per conseguire l’agognato diploma di licenza media dell’epoca. Nella quinta edizione il programma torna ad essere commentato dalla voce di Giancarlo Magalli, già presente nelle prime tre.

Nata nel 1965, Maria Rosa è nata a Salerno e ha insegnato Matematica e Scienze dapprima nella scuola secondaria di primo grado di Battipaglia e, successivamente, all’Istituto tecnico di Pontecagnano Sant’Antonio. La Petolicchio ha frequentato il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci nella sua città e ha conseguito la laurea in Scienze biologiche presso l’Università Federico II di Napoli.

Professoressa nella vita e sul set, Maria Rosa ha sbaragliato la concorrenza al casting per Il Collegio, grazie alla sua spontaneità e alla sua aria autorevole. Non a caso, il nomignolo che i suoi veri studenti le hanno attribuito a Maria Rosa ne evidenzia la particolare intransigenza e severità: Rottermeier, l’insegnante puntigliosa e acida del cartone animato Heidi.

Di Maria Rosa, oltre alla sua passione per l’insegnamento, si conosce ben poco perché è molto riservata ma, attraverso i social, è possibile estrapolare qualche notizia e curiosità sul suo conto. La Petolicchio vive a Pontecagnano con la sua famiglia: è sposata dal 1988 con un uomo dal nome Sergio Mari e ha dei figli (anche se non si sa esattamente quanti). Nonostante la popolarità raggiunta con il reality di Rai 2, la professoressa campana ama stare lontano dai riflettori e rivelare poco della sua vita privata. I suoi profili Instagram e Facebook svelano l’aspetto più tenero della severa prof: Maria Rosa ama condividere momenti di vita familiare con le figlie Elena e Nunzia, con i suoi cani e con il marito Sergio oppure immortalarsi in selfie in cui il suo aspetto da temuta professoressa lascia spazio ad una donna simpatica e divertente.

Fonte Instagram