Il Collegio, sui social scoppia la polemica per Simona Ventura

Fra le novità più attese del Collegio 4 c’è stata senza dubbio Simona Ventura che quest’anno è approdata nella trasmissione Rai per raccontare gli anni Ottanta, il periodo storico in cui sono stati trasportati i protagonisti dello show. La conduttrice era stata indicata come la voce narrante del programma, ma la prima puntata ha svelato un’altra realtà, causando accese polemiche fra i fan sui social.

La Ventura infatti è apparsa solamente in alcuni flash per raccontare la bellezza degli anni Ottanta, mentre le vicende dei protagonisti sono state raccontate da una voce maschile non identificata. Una scelta che non è piaciuta ai fan della trasmissione che hanno commentato su Twitter l’assenza di Super Simo. “Comunque sono abbastanza basito da Simona Ventura che commenta due clip a caso durante il programma – ha scritto un utente -. Boh, non capisco veramente il senso”, mentre un altro ha aggiunto: “Simona Ventura di questo passo sarà materia da Chi l’ha visto più che da Il Collegio”. Tutto sono concordi nell’affermare che la presenza della conduttrice sia troppo ridotta e mal sfruttata.

Eppure Super Simo era apparsa entusiasta all’idea di prendere parte al Collegio: “Sta per partire Il Collegio su Rai Due il 22 di ottobre – aveva annunciato a Che Tempo che Fa – e io faccio la voce narrante perché parliamo dei nostri anni, gli anni Ottanta. Tu non hai idea delle pettinature, questi ragazzi sono un po’ i nostri figli. Il momento del parrucchiere e delle regole, è tutto cambiato”. La presentatrice aveva anche annunciato il Collegio Off condotto dal figlio Niccolò Bettarini e da Valentina Varisco.

Polemiche a parte, la prima puntata del Collegio 4 non ha deluso le aspettative dei telespettatori che sono rimasti conquistati da un cast forte. I test di ingresso hanno mostrato le pesanti lacune nella cultura dei ragazzi, mentre i temi richiesti dai professori hanno consentito di scoprire le loro storie, alcune molto dure e difficili. Fra punizioni, lacrime e abbandoni, i ragazzi del Collegio hanno portato a casa un ottimo risultato dimostrando, ancora una volta, la forza di questo reality.