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Getty Images Justin Herbert e Madison Beer

I più affezionati la ricorderanno ancora bambina, quando i suoi video YouTube incantarono un altrettanto giovane, ma già famosissimo, Justin Bieber. Oggi Madison Beer è una popstar di fama internazionale, una donna fatta e finita e, presto, anche una moglie. Con un romanticissimo post sui social arriva l’annuncio ufficiale del fidanzamento con il giocatore di footbal Justin Herbert. A guardare l’anello, le nozze si prospettano già da sogno.

Madison Beer annuncia il fidanzamento

“Vi presento il mio fidanzato”: con queste semplici ma efficaci parole Madison Beer ha annunciato ai suoi quasi 40 milioni di follower il fidanzamento con Justin Herbert. A corredo della lieta novella un vero e proprio servizio fotografico dallo sfondo bucolico. Madison e Justin sono bellissimi e raggianti di bianco vestiti. Lui è in ginocchio, poi la porta sulle spalle. Si abbracciano, si accarezzano, mostrano un insegna che recita “Mr & Mrs Herbert” e, seppur solo di sfuggita, lasciano intravedere il diamante che brilla all’anulare sinistro della popstar.

Anche la mamma della cantante, Tracie, ha festeggiamento pubblicamente il fidanzamento. Mostrando lo screenshot della videochiamata in cui le veniva comunicata la notizia, il genitore orgoglioso ha scritto che “tutto ciò che una madre desidera per i suoi figli è che siano felici”. Il futuro genero ha ricevuto la benedizione della famiglia. “Sono così euforica e soddisfatta… mia figlia ha incontrato l’uomo dei suoi sogni. Mi rende così serena sapere che lui si prenderà cura di lei e l’amerà per sempre. Alcune cose sono destinate a succedere, e questa è certamente una di quelle”.

La storia d’amore con Justin Herbert

La bella pop star e il campione di football, e no non parliamo di Taylor Swift e Travis Kelce. Anche perché Madison non deve la sua fortuna al racconto di amori finiti e Justin più che dal campo di football sembra arrivare da una passerella di alta moda. Con la collega maggiore, Beer condivide però la rapidità con cui ha compreso che si trattava dell’uomo giusto. I due hanno iniziato a frequentarsi nell’agosto 2025, la proposta di matrimonio arriva meno di un anno dopo il primo appuntamento.

“È così maturo, – ha confidato la cantante ospite del podcast Therapuss with Jake Shane – è arrivato nella mia vita nel momento perfetto. Il primo appuntamento è stato a casa mia perché avevamo paura di mostrarci in pubblico”. La paura, adesso, è passata. “Quando sono assieme al mio ragazzo, i miei capelli potrebbero andare a fuoco e non ci farei caso. – ha aggiunto la futura sposa – È la prima persona che mi fa sentire così. Il mondo potrebbe finire e io non me ne accorgerei”.

L’anello vale più di un milione

Madison Beer non mostra mai chiaramente l’anello ricevuto in dono ma, seppur sfocati, gli scatti lasciano supporre che si tratti di un gioiello di grande valore. Quel che si scorge è una classica fascia in platino su cui si staglia un diamante allungato dal taglio cushion che, stando al rapporto tra pietra e dita, dovrebbe raggiungere almeno i 15 carati. Un anello del genere, decisamente raro da trovare, è stimato dagli esperti per un valore che si aggira tra il mezzo e il milione di dollari, forse anche di più.