È stato reso noto il nome dello stilista che ha disegnato l'abito da sposa di Taylor Swift

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Taylor Swift

Il matrimonio più atteso dell’anno è stato celebrato: Taylor Swift e Travis Kelce sono diventati marito e moglie nel corso di una cerimonia super blindata al Madison Square Garden di New York. Per quanto l’uso di smartphone fosse stato sapientemente vietato, sono arrivate le prime indiscrezioni sul look della sposa: contro ogni pronostico, la popstar si è affidata per il suo abito ad una celebre maison del Vecchio Continente.

Taylor Swift, chi ha disegnato il suo abito da sposa

Alla vigilia delle nozze con Travis Kelce, gli esperti di moda avevano avanzato diverse ipotesi su chi potesse essere il designer scelto da Taylor Swift per disegnare il suo abito. Per il suo fidanzamento, la popstar aveva indossato un abito di Ralph Lauren, motivo per cui molti pensavano potesse concedere il bis in tal senso. In passato, tuttavia, l’interprete di Shake it off aveva sfoggiato anche creazioni di Monse e Oscar de la Renta, entrambe firmate dai suoi amici Laura Kim e Fernando Garcia.

IPA

Tra gli altri nomi ipotizzati dagli appassionati di moda figuravano Stella McCartney, grande amica di Taylor Swift e autrice di molti dei suoi look più importanti; Gucci, una maison che la cantante ha spesso scelto per gli eventi di gala; e Givenchy, attualmente guidata da Sarah Burton. Contro ogni pronostico, invece, la sposa ha deciso di affidarsi ad un’altra, blasonatissima casa di moda europea per il suo grande giorno: Dior.

Nello specifico, l’abito indossato da Taylor Swift è stato disegnato da Jonathan Anderson, che proprio la prossima settimana presenterà a Parigi la sua collezione per l’autunno 2026-27. Lo ha reso noto un portavoce della coppia: “Gli abiti indossati dagli sposi durante la cerimonia sono stati realizzati da Christian Dior Haute Couture. Sono stati disegnati da Jonathan Anderson, direttore creativo delle collezioni Donna, Uomo e Haute Couture di Dior, in stretta collaborazione con gli sposi. Si tratta del primo abito da sposa couture firmato dal designer per una celebrità di fama mondiale. Le scarpe sono state realizzate su misura da Christian Louboutin e la sposa ha indossato gioielli Cartier“.

Taylor Swift, com’era il suo abito da sposa

Al momento non ci sono ancora dettagli né immagini dell’abito da sposa di Taylor Swift: nell’organizzare i suoi fiori d’arancio, infatti, la popstar e la sua dolce metà Travis Kelce hanno fatto in modo che non trapelassero dettagli dalla cerimonia. Stando comunque allo stile che caratterizza gli abiti di Jonathan Anderson, è possibile immaginare che la creazione selezionata dalla cantante americana rispecchi almeno in parte quanto visto in passerella lo scorso autunno: abiti bianchi con orli a palloncino, lunghi modelli bianchi con peplo e persino minidress candidi ricchi di volant.

Per Jonathan Anderson si tratta di un importante debutto nel mondo della moda bridal per Dior. Lo stilista irlandese è da solo un anno direttore creativo di tutte le linee della maison dopo essere stato per dodici anni, dal 2013 al 2025, alla guida di Loewe. D’altro canto, molte star nel corso degli anni hanno scelto Dior per il grande giorno, da Chiara Ferragni a Jennifer Lawrence.