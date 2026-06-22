Taylor Swift pronta alle nozze: l’addio al nubilato a Rhode Island

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Taylor Swift

Manca pochissimo al matrimonio tra Taylor Swift e il fidanzato Travis Kelce. Stando ad alcune indiscrezioni, la cantante avrebbe da poco celebrato insieme ad alcune amiche l’addio al nubilato nella sua villa a Rhode Island. Il futuro sposo, invece, sarebbe rimasto a Los Angeles. Che sia questa la settimana del sì?

L’addio al nubilato di Taylor Swift

Taylor Swift e Travis Kelce ce la stanno mettendo tutta per tenere segreti i dettagli del loro matrimonio, ma nulla sfugge alla stampa d’Oltreoceano. Secondo il magazine TMZ, la cantante avrebbe celebrato proprio negli scorsi giorni l’addio al nubilato nella sua villa di proprità a Rhode Island. A “tradirla”, dei fuochi d’artificio che, ovviamente, non potevano passare inosservati.

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A confermare i rumor, sarebbero anche gli avvistamenti di molti amici della popstar nella villa, arrivati proprio questa settimana per trascorrere del tempo in sua compagnia: tra loro, l’inseparabile Abigail Anderson Berard. Sempre secondo TMZ, si tratterebbe esclusivamente di donne, motivo per cui l’ipotesi dell’addio al nubilato appare molto plausibile.

La festa si sarebbe conclusa nel giro di pochi giorni: fonti vicine a Taylor, hanno assicurato che l’attività nella villa di Rhode Island abbia iniziato a scemare già nel week-end. Finora, ad ogni modo, non ci sono indicazioni su cosa abbia effettivamente motivato lo spettacolo pirotecnico, e i rappresentanti di Swift non hanno rilasciato commenti pubblici riguardo alle speculazioni sulle celebrazioni del fine settimana.

L’addio al celibato dello sposo

Da sempre molto riservato, anche lo sposo Travis Kelce avrebbe festeggiato l’addio al celibato in compagnia degli amici più cari. Sempre nel week-end, l’atleta è stato paparazzato a Los Angeles, intento a far festa con il fratello Jason Kelce, al comico Druski e all’ex compagno di squadra Ross Travis.

Le celebrazioni si sono distribuite in due serate: prima, il gruppo si è concesso qualche salto in pista al Bird Streets Club a West Hollywood; poi, ha assistito al concerto del dj scozzese Chris Lake al Los Angeles State Historic Park. Un profilo decisamente più basso rispetto a quello della futura sposa che, da popstar mondiale qual è, ha sempre dimostrato di amare le cose in grande.

Il futuro matrimonio di Taylor e Travis

Secondo i ben informati, i fiori d’arancio tra Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbero consumarsi nel mese di luglio. La location rimane top secret, ma sono già partite le scommesse sulla lista degli invitati, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Se lo sposo quasi sicuramente vorrà accanto a sé familiari e compagni di squadra, la cantante avrebbe deciso di estendere l’invito anche ad una vecchia amica con cui i rapporti, nell’ultimo periodo, si erano un po’ raffreddati: l’attrice Blake Lively.

“Taylor non aveva preso bene il fatto di essere stata coinvolta nella causa contro Justin Baldoni, ma con l’avvicinarsi della fine del processo era diventata più aperta a un confronto con Blake. Blake, dal canto suo, era pronta a riallacciare i rapporti, perché era stata proprio quella vicenda a mettere fine alla loro amicizia”, ha fatto sapere una fonte vicina alle due. E quale miglior occasione dei fiori d’arancio per suggellare la pace?