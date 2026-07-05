Kate Middleton e Taylor Swift, spunta il segreto prima del matrimonio

Un faccia a faccia lontano da occhi indiscreti e tenuto segreto fino al matrimonio: protagoniste Kate Middleton e Taylor Swift

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IPA Kate Middleton e Taylor Swift

Kate Middleton e il Principe William non erano presenti al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato il 3 luglio a New York. Ma, poche settimane prima delle nozze, i Principi del Galles avrebbero incontrato in gran segreto la coppia durante il soggiorno londinese della popstar e del campione della NFL. Un faccia a faccia rimasto riservato fino a dopo le nozze e che conferma il rapporto sempre più stretto tra la royal family e la cantante americana.

L’incontro tra Kate Middleton e Taylor Swift

Secondo quanto riportato da Telegraph e People, Kate Middleton e William avrebbero ricevuto Taylor Swift e Travis Kelce a Londra nel mese di maggio, approfittando della presenza della coppia nel Regno Unito.

Sarebbe stato il primo incontro tra la Principessa del Galles e la cantante, mentre l’erede al trono conosce la Swift da oltre dieci anni.

L’esistenza di questo appuntamento è emersa solo indirettamente. Durante una puntata del podcast New Heights, condotto da Travis Kelce insieme al fratello Jason, il giocatore di football ha ricordato di aver visto di recente il Principe, senza però entrare nei dettagli. Un riferimento che, secondo le ricostruzioni, riguardava proprio il faccia a faccia avvenuto nella capitale inglese.

Nelle settimane precedenti, interrogato sulla possibilità di partecipare al matrimonio, William aveva risposto con un sorriso a Heart Radio: “Nessun commento”. Poi aveva aggiunto, scherzando: “Spero, e sono sicuro, che ci sarà un invito. Vedremo”.

L’assenza di Kate e William alle nozze non sorprende più di tanto, considerando i numerosi impegni istituzionali della coppia. Senza dimenticare che per Lady Middleton i lunghi viaggi rappresentano ancora una sfida significativa.

Gli impegni ufficiali all’estero richiedono infatti una presenza costante, un’intensa esposizione mediatica e un notevole dispendio di energie. Da quando ha sconfitto il cancro la futura Regina non si è mai concessa lunghi viaggi proprio per cercare di bilanciare il ritorno alla vita pubblica con la necessità di preservare il proprio benessere.

Colpisce inoltre la solidità del rapporto tra William e Taylor Swift. I due si sono conosciuti nel 2013 durante il gala benefico Winter Whites, organizzato a Kensington Palace a favore dei giovani senzatetto. Quella sera il Principe è salito sul palco insieme a Taylor e Jon Bon Jovi per cantare Livin’ on a Prayer: un momento diventato virale e che William ha più volte ricordato con ironia.

Negli anni successivi il legame è proseguito. Nel giugno 2024 William ha partecipato a una tappa londinese dell’Eras Tour insieme ai figli George e Charlotte, che hanno poi avuto modo di incontrare la Swift.

Lo stesso William ha raccontato più volte quanto Charlotte sia appassionata della musica della popstar americana, rivelando che spesso le sue canzoni accompagnano i viaggi in auto verso la scuola.

Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati il 3 luglio con una cerimonia privata a New York, seguita da un ricevimento al Madison Square Garden. Tra gli invitati figuravano numerose celebrità internazionali, da Gigi Hadid a Bradley Cooper, mentre Adam Sandler avrebbe officiato la cerimonia.

Gli sposi hanno scelto la massima riservatezza e pochissimi dettagli sono trapelati sull’evento, diventato uno dei più chiacchierati dell’anno.

L’incontro londinese con Kate Middleton e William aggiunge ora un nuovo tassello alla storia. Anche se i Principi del Galles non erano presenti al matrimonio, hanno comunque avuto modo di congratularsi con la coppia lontano dai riflettori, confermando un legame che dura ormai da oltre un decennio.