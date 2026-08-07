Kate Middleton, il ruolo avuto nella decisione di Re Carlo su Andrea

Kate Middleton avrebbe avuto un ruolo nella decisione di Re Carlo di allontanare il principe Andrea dalla Famiglia Reale

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IPA Kate Middleton, il ruolo nella questione del Principe Andrea

Negli ultimi anni Re Carlo si è trovato a prendere alcune delle decisioni più difficili del suo regno, molte delle quali hanno riguardato proprio la sua famiglia.

Dal rapporto ormai incrinato con il principe Harry e Meghan Markle fino alla delicata vicenda del principe Andrea, il sovrano ha dovuto affrontare scelte che hanno inevitabilmente segnato il volto della monarchia britannica.

Una delle più discusse è stata proprio quella di allontanare il Duca di York dalla vita pubblica e dalla Famiglia Reale. Una scelta che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere maturata anche grazie all’influenza discreta ma significativa esercitata da Kate Middleton e dalla Regina Camilla, entrambe considerate figure di riferimento per Carlo e il principe William.

Il ruolo di Kate Middleton nella decisione su Andrea

Da sempre Kate Middleton mantiene un profilo riservato, lontano dalle polemiche e dalle decisioni più controverse della Famiglia Reale. Eppure, proprio nei momenti più delicati, il suo parere sembrerebbe avere un peso maggiore di quanto appaia.

È questa la convinzione di Katie Nicholl, esperta di questioni reali secondo cui la principessa del Galles e la Regina Camilla avrebbero esercitato una “discreta ma incredibilmente potente influenza” su Re Carlo e sul principe William quando la monarchia si è trovata ad affrontare il caso del principe Andrea.

Alla base ci sarebbero soprattutto i valori condivisi dalle due donne. Entrambe avrebbero sempre dimostrato una particolare attenzione all’integrità dell’istituzione e alla tutela della reputazione della monarchia. Un approccio che avrebbe reso il loro punto di vista particolarmente prezioso in una fase così delicata che ha poi portato alla decisione di allontanarlo.

A fare la differenza sarebbe stato anche il loro percorso personale. Entrate nella Famiglia Reale dall’esterno, Kate e Camilla avrebbero guardato alla vicenda con maggiore distacco rispetto a un fratello o a un nipote del Duca di York. Per questo le loro opinioni sarebbero state ascoltate con particolare attenzione, tanto che l’esperta arriva a definirle il “vero potere dietro al trono“, pur sottolineando che nessuna delle due ha mai cercato di mettere in ombra Carlo o William.

Una delle decisioni più difficili di Re Carlo

La vicenda di Andrea ha messo Re Carlo davanti a una delle prove più complesse del suo regno e per la sua vita personale. La scelta ha infatti riguardato suo fratello e ha inevitabilmente intrecciato gli affetti familiari con le esigenze della monarchia.

Nell’ottobre 2025 il Duca di York è stato privato dei suoi titoli e costretto a lasciare il Royal Lodge, la residenza in cui viveva dal 2004. Una decisione arrivata mentre lo scandalo legato ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein continuava a pesare sull’immagine della Famiglia Reale, alimentando nuove polemiche, nonostante Andrea abbia sempre respinto ogni accusa nei suoi confronti.

È su questa scelta che si concentrano le ricostruzioni sul possibile ruolo avuto da Kate Middleton e dalla Regina Camilla. Pur senza ricoprire alcun incarico decisionale, entrambe avrebbero rappresentato un punto di riferimento per il Re e per il principe William in una fase particolarmente complessa, offrendo un punto di vista orientato alla tutela della monarchia e della sua reputazione. La decisione finale, però, è rimasta nelle mani di Carlo.