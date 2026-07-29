Getty Images Mamme e figlie vip, le accoppiate più belle dello star system

Che Kaia Gerber, modella tra le più richieste degli ultimi anni e nepo baby tra le più famose dello showbiz, in quanto figlia di una delle (ex) top model più iconiche di sempre, Cindy Crawford, somigli incredibilmente alla celebre mamma, si sapeva. Ma con il tempo la somiglianza diventa sempre più marcata e impressionante. Kaia, crescendo e acquistando maturità e fascino, si sta trasformando nella fotococopia di Cindy. E ogni sua apparizione è un tuffo negli anni ’90, quando la Crawford faceva girare la testa all’intero universo maschile.

Stessi colori, lineamenti, sguardo da cerbiatta, taglio di capelli: manca solo il celebre neo a rendere Kaia l’esatto clone della madre.

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L’ultima sua apparizione, lunedì 27 luglio a New York, in particolare, ha lasciato senza fiato ed è stata davvero un deja vu: Kaia Gerber è stata fotografata a New York mentre partecipava all’after party della serie FX The Shards presso lo storico ristorante El Quijote, situato all’interno del Chelsea Hotel. Dopo aver incantato il red carpet della prima mondiale al SVA Theatre con un abito nude di cristalli firmato Valentino, la modella ventiquattrenne si è cambiata per la festa successiva indossando un raffinato abito a tubino nero di Norma Kamali con spalline sottilissime, abbinato a occhiali da sole scuri e tacchi aperti. Questi due look hanno ricreato un perfetto omaggio all’iconico stile anni ’90 della madre Cindy Crawford, richiamando nello specifico l’abito sfoggiato da quest’ultima agli MTV Video Music Awards del 1993.

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Ovvio che con quelle gambe chilometriche, quello sguardo magnetico e quelle labbra disegnate, Kaia fosse destinata a seguire le orme della mamma, e diventasse un astro nascente delle moda, contesa da tutti gli stilisti. E anche se oggi l’Olimpo delle top non è più quel mondo mitizzato e dorato come negli anni ’90 (forse solo le sorelle Hadid e Kendall Jenner somigliano alle Claudia, Naomi e Kate di quegli anni), ogni volta che Kaia appare è un tuffo nostalgico nel passato.