Arisa, giochi d’acqua in lingerie come una modella sotto il sole di Predappio

Dopo il concerto di Cervia, Arisa si rilassa a Predappio e posa in lingerie tra giochi d'acqua e natura. Intanto continua a far discutere la sua trasformazione fisica

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IPA Arisa

Dopo il grande affetto ricevuto sul palco, Arisa si è concessa una pausa immersa nella natura e l’ha raccontata ai suoi follower con una serie di immagini dal forte impatto estetico.

La cantante ha pubblicato sui social un servizio fotografico realizzato tra il verde e il sole estivo di Predappio, dove ha posato in lingerie color avorio, tra giochi d’acqua, rocce e vegetazione mediterranea.

A fare da cornice agli scatti c’è anche un lungo messaggio rivolto ai fan, scritto all’indomani del concerto di Cervia: “Ringrazio tutti voi per essere venuti. Tutto l’amore che mi date spero di riuscire a restituirvelo sempre con altrettanto amore e impegno e che dopo ogni avventura insieme vi sentiate meglio, anzi “da Dio”. To be continued…”.

Ha poi concluso: “Intanto oggi approfitto di un angolo della vostra meravigliosa terra per rilassarmi un po’ e per giocare come sempre a fare “la modella”. Vi amo. Grazie”. Un post che accompagna perfettamente le immagini in cui il relax diventa occasione per sfoggiare una certa sensualità.

Arisa conquista in lingerie minimal e giochi d’acqua

Negli scatti Arisa indossa un completo lingerie dai toni chiari, composto da un reggiseno essenziale e uno slip bianco, abbinato a un leggero tessuto annodato sui fianchi. Un look minimalista che lascia spazio alla luce naturale e all’atmosfera estiva.

I capelli bagnati diventano parte integrante dello styling, mentre gli spruzzi d’acqua illuminati dal sole creano un effetto quasi cinematografico. In alcune immagini l’artista sorride seduta su un muretto di pietra, in altre posa tra gli alberi o sotto un getto d’acqua con un’attitudine che richiama i servizi fotografici delle riviste di moda.

Il beauty look resta volutamente essenziale: incarnato luminoso, make-up naturale, sopracciglia definite e labbra appena enfatizzate. A completare l’insieme ci sono pochi gioielli dorati – bracciali rigidi e anelli – che aggiungono luce senza rubare la scena. Il risultato è un’estetica fresca e spontanea, dove la sensualità passa attraverso la naturalezza e non attraverso l’eccesso.

La nuova Arisa tra sperimentazione e libertà

Non è la prima volta che Arisa utilizza i social per sperimentare con la propria immagine, che è cambiata innumerevoli volte nella sua carriera. Negli ultimi anni la 43enne ha mostrato un rapporto sempre più libero con il proprio corpo e con la moda, alternando look sofisticati, shooting artistici e momenti di assoluta semplicità.

In un’intervista ha spiegato di aver trovato un nuovo equilibrio, non solo dal punto di vista fisico ma anche personale. “Non sono più la caricatura con occhialoni e frangetta”, ha raccontato, sottolineando di vivere oggi la propria immagine con maggiore libertà. “Adesso vorrei farmi fotografare tutto il tempo. Nelle foto mi sento autorizzata a essere sexy”.

Un cambiamento che, come spesso accade nel mondo dei social, ha alimentato commenti e supposizioni. Diversi utenti hanno infatti ipotizzato che il dimagrimento fosse legato all’utilizzo dell’Ozempic, il farmaco nato per il trattamento del diabete e finito negli ultimi anni al centro del dibattito per il suo impiego nella perdita di peso.

Arisa, però, ha scelto di rispondere con la consueta ironia. Davanti all’ennesima insinuazione, ha replicato con poche parole: “Accusata da chi?”, aggiungendo poi un sarcastico “Non ho saputo niente”. Una risposta che ha spento, almeno momentaneamente, le polemiche.

La cantante ha sempre attribuito il cambiamento a uno stile di vita diverso e a un’alimentazione più equilibrata. “Mi alimento con l’essenziale, mentre prima mangiavo in maniera sregolata e mi si appesantivano corpo e umore”, ha chiarito, ribadendo come il suo nuovo rapporto con il corpo sia il risultato di una scelta di benessere e non di scorciatoie.

Un percorso che oggi sembra riflettersi anche nel modo in cui si mette davanti all’obiettivo: più sicura, più libera e desiderosa di raccontare una femminilità vissuta senza timori.