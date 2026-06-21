Arisa in lingerie, le foto dopo le critiche dividono i fan: la sua risposta non ha bisogno di parole

IPA Arisa recentemente è molto dimagrita

Arisa tira fuori tutta la sua sensualità e posa in lingerie su Instagram. Foto provocanti e audaci, nelle quali indossa solo l’intimo di pizzo e sfoggia la sua nuova forma fisica. I fan però si dividono, tra chi la definisce “pazzesca” e chi “inguardabile”.

Negli ultimi mesi la cantante ha perso molti chili, abbandonando le forme burrose che vantava in passato a favore di una silhouette più longilinea. Un cambiamento così radicale e repentino che ha spiazzato il pubblico, scatenando i commenti e la preoccupazione di chi la segue.

Le foto in lingerie che dividono

Certo sotto la foto di Arisa non mancano le voci di apprezzamento, tra cui quelle di Naike Rivelli e di Jane Alexander, ma sono numerose anche le critiche che arrivano fini all’insulto vero e proprio.

Niente di nuovo del resto: lo stesso risultato l’aveva ottenuto nel 2023 quando aveva posato totalmente nuda e con forme più rotonde, e anche in quel caso i commenti erano andati in direzioni opposte.

La cantante stavolta non risponde a parole ma sembra sfidare gli hater sfilando sugli zoccoli con il tacco e mettendosi in posa. Lo sguardo fiero, il fisico in mostra, un atteggiamento spavaldo e sicuro che non dimostrava da tempo. Qualunque cosa pensino gli altri, è evidente che lei si piaccia così.

Il dimagrimento di Arisa

Al Festival di Sanremo 2026, Arisa ha debuttato con un’immagine rinnovata. La ragazzina buffa e impacciata che cantava Sincerità ormai è un ricordo lontano e l’artista si è trasformata in una diva glamour. All’Ariston era elegantissima e seducente, ma soprattutto notevolmente più magra di come era apparsa in precedenza.

Subito il pubblico si è spaccato tra fan e hater e, come sempre accade in questi casi, i commenti sul suo fisico si sono scatenati. Apprezzamenti e critiche sono piovute su Instagram anche nelle apparizioni successive, dalla partecipazione ai David di Donatello ai concerti del tour. Nel passare dei mesi Rosalba Pippa (vero nome della cantante) ha continuato a sfoggiare forme sempre più asciutte. Come avvenuto anche per altre sue colleghe, da Laura Pausini a Emma Marrone, subito si è pensato al ricorso a qualche farmaco dimagrante.

Su Arisa l’ombra dell’Ozempic

Da qualche tempo a questa parte infatti, di fronte a un dimagrimento radicale, molti pensano che la risposta sia solo una: l’Ozempic. Il farmaco che aiuta a dimagrire in effetti è stato utilizzato da molte celebrità, soprattutto americane, per perdere chili con più facilità, riportando a un’estetica dominata dall’eccessiva magrezza.

Anche nel caso di Arisa i fan hanno subito pensato alla stessa cosa, alcuni seriamente preoccupati per la salute della cantante e altri invece mossi solo dalla voglia di insultare. Alle “accuse”, l’artista ha risposto ironicamente: “Accusata da chi? Non ho saputo niente”, ha scritto qualche tempo fa in risposta a un commento.

E in un lungo post ha chiesto rispetto e di smetterla con i giudizi sull’aspetto: “Oggi è difficile campare e farlo costantemente davanti agli occhi di tutti. L’ho scelto per cantare, allora ascoltatemi e non mi guardate più”, ha scritto. Un appello apparentemente caduto nel vuoto, visto che sotto le nuove foto in lingerie i commenti (anche quelli più aspri) si sprecano.