Laura Pausini dimagrita risponde alle critiche: “No punture o metodi alla moda”

Una voce inconfondibile, un sorriso contagioso e una personalità che, negli anni, le ha permesso di farsi amare sui palchi di tutto il mondo. Laura Pausini continua a sorridere, coltivando una carriera internazionale senza perdere il contatto con sé stessa e riuscendo a ritagliarsi del tempo per sé, prendendosi cura del proprio benessere nonostante i ritmi intensi del suo lavoro.

Lo dimostrano una serie di scatti pubblicati sui suoi social, che la mostrano in splendida forma e che, come spesso accade, hanno attirato la curiosità dei fan. Molti le hanno chiesto come sia riuscita a perdere peso e a ritrovare un equilibrio che oggi la fa sentire così bene. La cantante, sempre molto composta, ha risposto alle domande spiegando di non aver seguito nessun metodo “alla moda”.

Laura Pausini risponde ai commenti sul suo dimagrimento

Quando un volto del mondo dello spettacolo, sempre sotto la luce dei riflettori, cambia qualcosa del suo aspetto, è inevitabile che i fan se ne accorgano e facciano qualche domanda. Non sempre i commenti sono gentili e rispettosi: basti pensare ad Ariana Grande o Selena Gomez e ai continui commenti relativi al loro peso.

Ma questo tipo di reazioni non toccano solo le star oltreoceano: Laura Pausini, voce d’oro e volto amatissimo, ha recentemente postato alcuni scatti che la ritraggono serena, in costume da bagno, mentre augura ai fan un sereno giorno di Pasqua.

Foto che non sono passate inosservate ai più soprattutto per via della sua forma fisica: una questione che ha portato in molti a chiedersi come la cantante abbia fatto a dimagrire in modo così evidente.

La risposta della cantante non si è però fatta attendere: “Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori” ha spiegato la cantante.

Nessuna pozione magica o segreto ben custodito quindi: solo grande forza di volontà e impegno, oltre ai consigli di persone qualificate: “Non ho fatto punture e non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente nonostante tutti le lo consigliassero e a proposito di questo non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni. Per perdere chili ( a me per lo meno) ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio e se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio”.

Laura Pausini, un esempio contro una cultura preoccupante

In un mondo che ci spinge continuamente verso la “forma perfetta” imposta dagli stereotipi, è facile cadere nella tentazione di inseguire risultati rapidi, affidandosi a scorciatoie che spesso ignorano la salute e il parere di esperti.

Il racconto di Laura Pausini è importantissimo: ricorda che prendersi cura di sé non significa aderire a uno standard, quanto piuttosto scegliere un benessere che sia autentico, consapevole e sostenibile.

Un messaggio prezioso soprattutto oggi, in cui la pressione estetica, soprattutto per le nuove generazioni, rischia troppo spesso di perseguire modelli irrealistici e tendenze pericolose, oltre a mettere in secondo piano ciò che davvero conta: stare bene con sé stessi, dentro e fuori.