Quanto è alta Laura Pausini, l'artista italiana famosa in tutto il mondo: il segreto dei suoi look sempre perfetti, da quelli custom made ai casual

Fonte: IPA Laura Pausini

È inarrestabile, in termini di successo, ma non solo: è lei la Regina del Pop in Italia, l’artista che ha saputo conquistare il mondo intero. Di chi stiamo parlando? Di Laura Pausini. Che poi non ha di certo bisogno di presentazioni, considerando che ha vinto numerosi premi durante la sua carriera, ha condotto l’Eurovision, ha vinto Sanremo nella categoria Giovani. Nata a Faenza il 16 maggio 1974, scopriamo tutto su di lei: altezza, curiosità e segreti di stile.

Laura Pausini, altezza

Laura Pausini è alta 169 centimetri: l’artista ha svelato di aver fatto un lungo percorso per dimagrire e ha perso in totale 20 kg. In un post su Instagram, ha svelato ai suoi follower la dieta che ha seguito. “Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente”.

E non è mancato un momento di controllo costante: “Una volta al mese andavo a pesarmi, per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori”. Nessuna scorciatoia, dunque, né i metodi che vanno di moda oggi, e che sono stati più volte aspramente criticati (è il caso dell’Ozempic). Insomma, per perdere chili ci vogliono volontà e sacrificio. Parola di Laura Pausini.

I segreti del suo stile

Lo stile di Laura Pausini? Inconfondibile. La sua voce è conosciuta davvero in tutto il mondo: ci ha trascinati con il suo carattere dirompente, con la sua personalità. E nel corso degli anni ha sfoggiato diversi look, dagli abiti sartoriali fino a quelli casual. Spesso ha preferito delle soluzioni custom made, quindi realizzate su misura per lei. Come quando ha condotto l’Eurovision nel 2022 al fianco di Alessandro Cattelan e Mika: talvolta, prende ispirazioni proprio dalle sue passioni di quando era piccola, ovvero l’arte e i colori.

Fonte: IPA

Ma non si è mai negata di sperimentare, di giocare con i colori e con i contrasti, con gli stili e con le maison stesse, da Armani ai brand più innovativi, come Iris Van Herpen. E lei, che di successi ne ha collezionati uno dopo l’altro, come la prima serata del 14 giugno 2025 su Canale 5, ovvero Laura 30 World Tour, il concerto dall’Unipol Forum di Assago dove ha raccontato più di 30 anni di carriera, sa bene che lo stile è tutto, sul palco e non solo.

E nel “viaggio” iniziato nel 2024, l’artista si è persino mostrata bionda, con un hairstyle inatteso. Lo ha fatto in occasione di Ciao, il brano in collaborazione con Sam Smith, uscito il 27 settembre 2024. Un meraviglioso biondo platino, che aveva simboleggiato un cambiamento forte per l’artista, la sua “Blonde Ambition Era”. E oggi è sempre la nostra icona di stile e di eleganza preferita, sia sul palco quanto fuori. Ed è questo il suo segreto: non aver mai tradito la sua identità.