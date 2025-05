Laura Pausini, quanti chili ha perso e come ha fatto

Fonte: IPA Laura Pausini

Quando un’artista amata come Laura Pausini cambia qualcosa di sé, il pubblico se ne accorge. Non per superficialità, ma perché certe figure entrano a tal punto nell’immaginario di tutti da diventare poi parte di una grande famiglia. Ed è per questo che la trasformazione fisica della cantante romagnola non è passata inosservata. L’abbiamo vista, più snella, tonica, visibilmente in forma. Il cambiamento ha suscitato molte domande, ammirazione, e anche un sano desiderio di capire quanti chili ha perso e come ci è riuscita. Non si tratta però di semplice curiosità estetica, perché dimagrire non è solo una questione di taglie. È una scelta che coinvolge corpo, mente e stile di vita.

Quanti chili ha perso

Laura Pausini non ha mai fatto mistero del suo rapporto sereno ma talvolta conflittuale con il corpo. Ha vissuto le fasi della vita – dal debutto giovanissima fino alla maturità artistica e personale – senza inseguire modelli imposti, ma mantenendo sempre quella coerenza con la quale ha conquistato il pubblico fin dai suoi esordi. Proprio per questo, il suo dimagrimento non è apparso come un obbligo o un gesto dettato dalle mode. Al contrario, è sembrata la naturale evoluzione di un percorso interiore.

Secondo quanto dichiarato proprio da lei, Laura Pausini avrebbe perso circa 20 chili nell’arco di un tempo adeguato. Il tutto senza clamori né pubblicità, seguendo un programma di alimentazione bilanciata e attività fisica regolare, costruito sulle sue reali esigenze. Nessuna formula magica e nessuna scorciatoia, come ha detto, solo impegno, costanza e ascolto di sé.

La dieta che l’ha trasformata

Il segreto di questa trasformazione è di certo nel regime alimentare che ha seguito – studiato da nutrizionisti e personalizzata per il suo stile di vita – e nel nuovo approccio alla vita che avrebbe adottato. Il vero cambiamento, come spesso accade, è iniziato da dentro. Ha così ritrovato energie, ritmi più sani, e un nuovo equilibrio tra carriera e vita privata.

L’alimentazione, dunque, è diventata uno strumento di benessere ma non di privazione. Allo stesso modo, l’attività fisica adatta a lei ha rappresentato un modo per riconnettersi con il proprio corpo, non per modificarlo a forza.

“Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte a settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori. Non ho fatto punture e non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente nonostante tutti le consigliassero e a proposito di questo non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni”, ha dichiarato.

Una questione di sacrificio e costanza, ha aggiunto nel post su Instagram in cui ha voluto parlare della sua trasformazione, senza però ricorrere a mezzi che aiutino il percorso di dimagrimento che, nella sua valutazione, ha trovato sconvenienti per la sua salute.