Laura Pausini a Sanremo 2026, incredibile somiglianza con Lady Diana: look a confronto

IPA Sanremo 2026, i look della prima serata: Arisa alza l’asticella, Laura Pausini fa la diva

Laura Pausini è stata promossa nella conduzione del Festival di Sanremo 2026, accanto a Carlo Conti. Anche i suoi look sono stati molto ammirati, specialmente il primo in velluto blu di Armani Privé che assomiglia pericolosamente a quello iconico di Lady Diana, indossato a una cena di gala alla Casa Bianca nel 1985, firmato Victor Edelstein.

Laura Pausini, elegantissima in Armani Privé e gioielli Pomellato

Laura Pausini, nella prima serata di Sanremo 2026, non solo ha dimostrato di essere una valida conduttrice. D’altro canto, aveva già dato prova di sé come presentatrice dell’Eurovision nel 2022, quando riuscì a portare al termine la serata nonostante avesse contratto il Covid.

In ogni caso, anche i look della Pausini hanno contribuito ad essere molto apprezzata sul palco dell’Ariston. In particolare, il primo abito in velluto blu notte, di Armani Privé, con scollatura omerale che lasciava le spalle scoperte, ha letteralmente incantato. D’altro canto, l’eleganza di Re Giorgio resta insuperabile e la sua più grande eredità.

Laura ha abbinato questo abito da sera a gioielli importanti. In particolare la collana vintage di Pomellato in oro rosa con diamanti e tanzanite, appartenente alla collezione del 1967, anello in oro bianco con diamanti e tanzanite, collezione Nudo Alta Gioielleria dello stesso brand e anello in oro rosa con diamanti, collezione Iconica sempre di Pomellato.

Laura Pausini come Lady Diana

Il look perfetto di Laura Pausini ha svelato però una particolarità che può essere variamente interpretata positivamente se considerata un omaggio o negativamente se considerata una replica. Noi propendiamo per la prima.

Infatti, l’outfit della cantante ricorda pericolosamente quello iconico che Lady Diana indossò nel 1985 e ribattezzato “Travolta Dress”.

Getty Images

Lady Diana, l’abito in velluto blu di Victor Edelstein

Si tratta di un vestito iconico di cui l’allora Principessa del Galles si innamorò perdutamente. Lady D lo aveva visto in un altro colore e chiese allo stilista Victor Edelstein di realizzarlo appositamente per lei in velluto blu notte, una tonalità molto scura che si confonde col nero.

Come quello di Laura, anche l’abito di Diana presentava una scollatura omerale che lasciava nude le spalle. Un’eccezione al dress code di Corte che di solito consiglia di evitare di mostrare schiena e spalle scoperte.

Getty Images

L’abito aveva una linea a sirena che accarezzava la silhouette della Principessa finendo con un orlo a ruota. Lady D lo abbinò a un girocollo in perle e zaffiro che abbiamo visto anche su Kate Middleton.

Il vestito fu soprannominato “Travolta dress” perché Diana lo sfoggiò per la prima volta per una cena di gala alla Casa Bianca nel 1985 dove fu protagonista di un ballo fuori dalle righe con John Travolta, nel pieno del successo per La Febbre del sabato sera.

Diana indossò in altre occasioni questo abito, diventato iconico. Questo capo fu venduto in diverse aste e nel 2019 Kensington Palace lo riacquistò per 290mila dollari.