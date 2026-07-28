Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Arisa

Da sempre autentica, spontanea e incapace di nascondere ciò che pensa, Arisa continua a distinguersi anche sui social, dove alterna momenti di leggerezza a riflessioni profonde. Nelle ultime ore la cantante ha pubblicato una storia Instagram che non è passata inosservata: un messaggio rivolto a un fan, ma che in realtà parla a chiunque si sia sentito ferito da parole offensive sul web. Con la sua consueta sincerità, l’artista ha lanciato un invito a proteggersi dalla negatività e a non permettere agli haters di influenzare il proprio benessere emotivo.

Arisa, il messaggio sull’importanza di non cedere alle critiche

C’è chi sceglie il silenzio e chi, invece, trasforma i social in uno spazio di incoraggiamento e Arisa appartiene decisamente alla seconda categoria. Nelle ultime ore la cantante ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram che ha colpito i suoi follower, rivolgendo un messaggio diretto a un fan, rimasto anonimo, probabilmente ferito da commenti offensivi ricevuti online.

Il video si apre con Arisa in primo piano mentre scuote delicatamente la testa e ripete con dolcezza: “No, no, no, non piangere, non piangere, non piangere”, poi l’artista 44enne prosegue spiegando che non vale la pena consumare energie per persone che, in fondo, non conoscono davvero chi hanno davanti. “Non si deve sprecare tempo a piangere per degli sconosciuti che ti dicono delle cose poco carine, poco rispettose”, afferma, e aggiunge che nessuno può sapere chi siamo davvero, quali sacrifici affrontiamo ogni giorno o quanto ci sia costato arrivare fin dove siamo.

Parole che sembrano decisamente nascere dall’esperienza personale: nel corso della sua carriera, infatti, Arisa ha spesso raccontato di aver dovuto convivere con giudizi, critiche e commenti sull’aspetto fisico, sulle sue scelte artistiche e perfino sulla sua vita privata. Proprio per questo il suo messaggio appare autentico e vicino a chiunque si sia sentito ferito da un attacco ricevuto dietro lo schermo di uno smartphone.

Il momento che ha fatto sorridere i follower arriva quando la cantante propone quella che definisce, di fatto, la soluzione più semplice: sfruttare uno degli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme social. Con un gesto deciso del pollice, Arisa simula il tasto del blocco e ripete più volte: “Blocca, blocca, blocca” e poi elenca con ironia tutti i casi in cui, secondo lei, non bisognerebbe avere esitazioni, “Sei maleducato? Blocco. Sei irrispettoso? Blocco. Mi dici qualcosa che mi ferisce o mi cambia l’umore? Blocco”.

Arisa, la scelta di proteggersi sui social

Il suo ragionamento è tanto diretto quanto efficace: se le persone capiscono che l’arroganza e la mancanza di rispetto hanno come unica conseguenza l’essere escluse dalla conversazione, probabilmente ci penseranno due volte prima di scrivere un commento offensivo.

In poche decine di secondi, Arisa ha così lanciato un messaggio che va ben oltre il semplice consiglio a un fan, un invito a proteggere il proprio benessere emotivo, a non concedere spazio a chi alimenta negatività e a ricordare che, online come nella vita, stabilire dei confini non è un atto di debolezza, ma un gesto di rispetto verso se stessi.

D’altronde Arisa conosce bene la sensazione di essere attaccata e criticata via social in modo del tutto immotivato e la conseguente necessità di difendersi e prendere le distanze da certe esternazioni.

La cantante, infatti, negli ultimi anni ha scelto di vivere il rapporto con il proprio corpo con sempre maggiore libertà e sempre più spesso condivide sui social scatti che ogni volta accendono il dibattito tra i follower, dividendo il pubblico tra chi ha applaude la sua sicurezza e chi, invece, non risparmia critiche.

Ma Arisa ha sempre dimostrato di non voler aderire ai modelli imposti dal mondo dello spettacolo, preferendo esprimere la propria personalità con autenticità, anche a costo di attirare polemiche e, nonostante sia stata più volte vittima di body shaming, non smette di credere alla libertà di mostrarsi come si desidera, cercando di proteggere il proprio benessere emotivo come può. Anche bloccando persone scomode quando serve.