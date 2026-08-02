“AAA Cercasi Tarzan”: Arisa ironizza su Instagram. E seduce col costume in pelle nera

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

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Continua la calda estate di Arisa: la cantante si sta godendo la bella stagione condividendo su Instagram alcuni dei momenti più intensi tra concerti e bagni al mare, e ne approfitta per incantare i social senza perdere la sua verve ironica. Come sempre l’artista scherza sulla sua vita amorosa, affidando proprio a Instagram un appello sulla ricerca di un ipotetico fidanzato.

Arisa ironizza sull’amore: “AAA Cercasi Tarzan”

Una serie di scatti sfocati e seducenti, in cui Arisa si mostra sensuale in costume da bagno tra alberi e foglie a fare da sfondo. La cantante ha pubblicato su Instagram un carosello di questa sua calda estate, e tra una foto e l’altra non perde la sua solita ironia, scherzando sulla sua vita amorosa.

“AAA CERCASI TARZAN”, è il divertente appello che l’artista ha lanciato sui social. E prosegue dicendo: “Due, uno anche per il mio amico. Solo periodo estivo”, facendo riferimento al ragazzo che appare insieme a lei nelle foto e nei video condivisi nel carosello.

Del resto non è un mistero che la cantante desideri un amore vero, puro, un sentimento che vorrebbe destinare a una persona che lo meriti. In diverse interviste ha ammesso infatti di non essere un tipo da flirt passeggeri: “Se non sono fidanzata, non ho relazioni occasionali. Non vado a cercarmi nessuna occasione”, ha raccontato di recente. “Mi piacciono le cose che capitano, non quelle programmate”.

Per Arisa però questo non è il momento giusto per dedicarsi agli uomini: solo qualche mese fa l’artista ha ammesso con grande onestà di volersi astenere dai rapporti con l’altro sesso a causa di un suo grande difetto. “Ho un lato materno pronunciato. Ma quando diventi madre di un uomo fai un errore: si perde il rispetto e si distrugge il rapporto. Io sono una che ti prepara primo, secondo, terzo e dolce, ti allaccio le scarpe, ti metto sciarpa e cappotto… Non va bene! Dovrei trovare persone risolte che mettano limiti ai miei eccessi di amore incondizionato. Non esistono uomini così e non ho nemmeno voglia di cercarli”.

Il costume in pelle nera che incanta Instagram

Se sulla sua vita amorosa al momento scherza e ironizza, sulla sua immagine Arisa invece dimostra di essere sicura, forse come non lo è mai stata fino a ora. A 44 anni del resto non ha più niente da dimostrare: reduce dal successo di Sanremo 2026, si sta godendo il meritato relax prima di ripartire con il suo nuovo tour, già sold out.

E continua a sfoggiare look estivi incredibili: dopo il bikini metallizzato, con il quale aveva fatto impazzire Instagram, è tornata a mostrarsi in costume, questa volta intero, in pelle nera, con il quale si sente più bella che mai. La cantante non ha mai nascosto di vivere in piena libertà il rapporto con il suo corpo, soprattutto in quest’ultimo periodo, in cui sembra essere in un momento di piena rinascita. “Non sono più la caricatura con occhialoni e frangetta”, ha raccontato, sottolineando di vivere oggi la propria immagine con maggiore libertà. “Adesso vorrei farmi fotografare tutto il tempo. Nelle foto mi sento autorizzata a essere sexy”.