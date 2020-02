Arisa replica agli haters: “Se non vi piaccio cambiate profilo”

editato in: da

Arisa in palestra con Belen. La cantante e la showgirl hanno infatti la personal trainer in comune, Joana Dunica, e la Rodriguez ha avuto l’idea di postare su Instagram alcune Stories che le mostrano durante una sessione di allenamento insieme. Apriti cielo: gli haters si sono immediatamente scatenati contro Rosalba, rea di non avere il fisico perfetto di Belen e di non indossare lo stesso outfit impeccabile.

Ma la cantante che ha da sempre fatto del “Me ne frego” il suo cavallo di battaglia ha immediatamente replicato in maniera ineccepibile. Una lezione di vita a chi ritiene che la forma sia comunque e sempre l’unico metro di giudizio e di valore.

Molti di voi mi scrivono: “Ma non ti vergogni? Ti fai vedere in questo modo, senza trucco, non sei mai in forma perfetta…” . Mi dispiace offendere il vostro senso di bellezza, ma io sono come sono. Se non sono di vostro gradimento, cambiate profilo. Non c’è problema!

E poi aggiunge:

Vi comportate male nei confronti delle persone che sono persone, la persona va al di là della bellezza del momento. L’essere persona significa essere come si è: cioè, ho la pancia, il c..o, le gambe… Ma la voce vi piace? Io faccio la cantante, nient’altro Gli adolescenti si buttano dai balconi, basta con questa storia: la bellezza è soggettiva. Accettate l’altro passando per voi stessi, cominciate ad accettare voi stessi e sarete più tolleranti nei confronti degli altri. E mollatemi

Alla fine conclude: