Arisa in autoreggenti e bustino incanta la Toscana

Per due delle tappe estive del suo tour, Arisa sceglie un outfit che gioca con lingerie e trasparenze. Il rosa incontra il nero in un look che cattura subito lo sguardo

Foto di Giorgia Sdei

Giorgia Sdei

Giornalista esperta di spettacolo

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

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Arisa in autoreggenti e bustino incanta la Toscana
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Arisa

Arisa è di nuovo riuscita a lasciare senza parole i suoi fan nelle due date toscane del suo tour estivo. Non solo la voce da usignolo che la rende una delle cantanti italiane più amate, ma soprattutto il look scelto per le serate ha incantato sia Pietrasanta che Castiglioncello. Ormai possiamo dimenticarci della sobria ragazza di periferia: la Arisa di oggi punta su lingerie a vista, pizzi, frizzi e lazzi, corpetti e calze autoreggenti. E gli outfit funzionano alla grande, in barba a chi continua imperterrito a commentare il suo corpo.

Arisa, il look lingerie che conquista la Toscana

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