Arisa in autoreggenti e bustino incanta la Toscana

Arisa è di nuovo riuscita a lasciare senza parole i suoi fan nelle due date toscane del suo tour estivo. Non solo la voce da usignolo che la rende una delle cantanti italiane più amate, ma soprattutto il look scelto per le serate ha incantato sia Pietrasanta che Castiglioncello. Ormai possiamo dimenticarci della sobria ragazza di periferia: la Arisa di oggi punta su lingerie a vista, pizzi, frizzi e lazzi, corpetti e calze autoreggenti. E gli outfit funzionano alla grande, in barba a chi continua imperterrito a commentare il suo corpo.

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Arisa continua a fare del palco il luogo ideale per sperimentare anche con la moda. Nelle date estive del suo tour la cantante sta mostrando una versione di sé sempre più libera, alternando abiti importanti, lingerie e dettagli dal gusto rétro. In Toscana, però, è un outfit in particolare ad aver rubato la scena: bustino nero, veli rosa, autoreggenti bianche e tacchi altissimi per una mise che mescola sensualità e spirito teatrale.

Sotto le luci blu del concerto, Arisa punta su una combinazione che sembra pensata per catturare ogni movimento. Il bustino nero fascia il torso e disegna la vita, mentre la parte inferiore si fa più leggera grazie a una minigonna/sottoveste rosa cipria in tessuto trasparente, corta e morbida, sovrapposta a culotte chiare.

Sono però le gambe a diventare protagoniste. La cantante indossa autoreggenti bianche molto alte, lasciate volutamente in primo piano e abbinate a décolleté con tacco e plateau. Una scelta che richiama l'estetica delle pin-up senza trasformare il look in qualcosa di eccessivamente costruito.

IPA

Anche capelli e make-up seguono la stessa direzione. I lunghi capelli scuri cadono sciolti sulle spalle e l'immagine resta essenziale, nature, senza bisogno di gioielli vistosi o accessori importanti. A fare il resto sono le luci, il microfono e la sua voce in grado di trasportarci in mondi lontani.

Una scelta audace? Sicuramente. Ma ormai non sorprende più vedere Arisa giocare con capi intimi e silhouette molto femminili.

I suoi look sono diventati parte dello spettacolo

Negli ultimi mesi il guardaroba della cantante è cambiato drasticamente insieme alla sua presenza scenica. Durante il tour Foto Mosse, Arisa ha utilizzato gli abiti anche per accompagnare i diversi momenti dello show, arrivando a recuperare persino alcuni codici estetici legati ai suoi primi anni di carriera.

La distanza dall'immagine di Sincerità, con caschetto e grandi occhiali, oggi appare enorme. Eppure proprio quel passato continua a entrare nel racconto, non come modello da riproporre ma come punto di partenza da cui misurare quanto sia cambiato il suo modo di stare davanti al pubblico e in generale la sua sicurezza.

Di recente sono comparsi corsetti, pizzi, capi chiari, abiti dalle linee più sensuali e scarpe importanti. Il look visto in Toscana si inserisce perfettamente in questa fase, ma ha una personalità tutta sua grazie alla minigonna rosa trasparente e alle autoreggenti bianche, dettagli che alleggeriscono il nero del bustino e danno all'insieme un'impronta quasi da costume di scena.

I continui commenti al suo corpo

Intorno ad Arisa - come successo anche ad Ariana Grande - non sono mancati i commenti sulla sua trasformazione fisica, specialmente dopo la pubblicazione a maggio della prima foto "incriminata" che la ritraeva in lingerie. Lei stessa ha provato a spostare altrove l'attenzione, arrivando a scrivere: “Sono magra, imperfetta, giovane e vecchia, sono bella o brutta, sono un essere umano. Ascoltatemi, non mi guardate più”.

Sul palco, comunque, moda e musica continuano a intrecciarsi in un mix che funziona che che la rende una delle grandi protagoniste dell'estate italiana. E lei, consapevole del suo charme, gioca con una sensualità ritrovata.