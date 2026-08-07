Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Kaia Gerber e Homer Gere

Ryan Murphy lo si ama o lo si odia, in ogni caso, non si può fare a meno di guardarlo. L’irriverente regista statunitense è autore di alcune delle serie più controverse degli ultimi anni, dall’inquietante American Horror Story alla riproduzione sul piccolo schermo di storie vere come l’assassinio di Gianni Versace o la Love Story tra John F. Kennedy Jr e Carolyn Besset. Stavolta, di vero non c’è nulla (o quasi). The Shards, l’ultimo lavoro di Murphy, è tratta dall’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis e ad attirare l’attenzione è anche un cast ricco di rinomati figli d’arte. 5 curiosità per arrivare alla visione preparati.

Tratta da una storia (quasi) vera

The Shards è tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore Bret Easton Ellis, autore, tra gli altri, di American Psycho. In uno dei suoi lavori maggiormente autobiografici, pubblicato nel 2023, Ellis ha raccontato la sua vita da studente. “Ho iniziato a cercare online alcuni miei ex compagni di scuola e mi sono reso conto che non riuscivo a trovare nessuno. – ha raccontato – Ho cominciato a pensare all’ultimo anno di liceo, ad ascoltare la musica di quel periodo e a cercare i luoghi dove uscivamo insieme. Molti non esistono più”. Così, ha scelto di farli rivivere su carta.

Gli anni, i primi ’80, sono reali. Veri sono i personaggi e le loro abitudini, le famiglie altolocate e le contraddizioni dell’alta borghesia di Los Angeles. The Shards, però, è un raccontro thriller, che vede la tranquilla vita scolastica scombussolata dall’arrivo di un misterioso serial killer. Ecco, questa è la parte romanzata: uno spietato omicida Bret Easton Ellis non ha mai avuto il (di)spiacere di conoscerlo. E per fortuna.

Ambientata nella scuola dei vip

Vera è anche la Buckley School di Los Angeles frequentata dai protagonisti di The Shards. Si tratta di uno degli istituti privati ancora oggi tra i più esclusivi dell’intera California. Tra i suoi banchi sono passati nomi come Paris Hilton, Kim Kardashian, Nicole Richie, Laura Derne, Matthe Perry, Alyssa Milano e il regista Paul Thomas Anderson. Non forse un luogo in cui si formano i premi Nobel, ma l’humus perfetto per riconcorrere fama e successo.

Nel cast i figli di Richard Gere e Cindy Crawford

In The Shards torna a formarsi una delle coppie tra le più belle nella storia di Hollywood, la Gere – Crawford. Non si tratta, però, di Richard e Cindy, ma dei loro giovani (e altrettanto affascinanti) rampolli. Uno dei ruoli principali è affidato a Homer Gere, volto di Robert Mallory, il misterioso nuovo studente il cui arrivo a scuola coincide con l’inizio di una serie di efferati omicidi. Il giovane attore deve parecchio al proprio cognome, perché Ellis non ha mai negato di considerare Richard Gere – e in particolare la sua interpretazione in American Gigolo – come una delle sue più rilevanti influenze estetiche.

Kaia Gerber, la figlia dell’arcinota top model che ha preso tutto dalla mamma, continua nel frattempo a farsi strada nel mondo della recitazione. The Shards è soltanto l’ultimo dei lavori della 25enne, che continua ad alternare il lavoro sulle passerelle a quello sul set. Kaia e Homer sfilano assieme sul red carpet esattamente 35 anni dopo i loro genitori, non sono innamorati come lo erano loro, ma belli come loro sì.

Il progetto sfuggito a Luca Guadagnino

I diritti televisivi di The Shards erano stati acquistati ancor prima che il romanzo fosse pubblicato. Nel corso degli anni il progetto è stato oggetto di numerosi cambiamenti creativi, passando tra diverse reti televisive e interessando parecchi registi. Pare che prima di approdare nelle mani di Ryan Murphy, a voler adattare The Shards sul piccolo schermo fosse l’italiano Luca Guadagnino.

Non permette il binge watching

Con le vacanze ormai iniziate e il tempo libero a disposizione, la tentazione di consumare un episodio dopo l’altro è tanta, ma The Shards non permette il binge watching. La serie arriva in Italia su Disney+ il 6 agosto, ma con soli due episodi. La settimana successiva, ne arriveranno altri due e così via fino al gran finale di mercoledì 9 settembre. La serie è disponibile, previo abbonamento, anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.