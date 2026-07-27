Kaia Gerber incanta New York con un little black dress: sul total look da vera diva

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Kaia Gerber a New York

Vi è chi associa le prime ore del mattino al caffè, bevuto rigorosamente in pigiama o al massimo con addosso dei vestiti comodi, e chi trasforma persino le prime luci dell’alba in una passerella d’alta moda. Ebbene, Kaia Gerber appartiene senz’altro a questa seconda categoria e, ospite negli studi televisivi di Good Morning America, in quel di New York, ha dimostrato che non è mai troppo presto per quel Little Black Dress. Una lezione appresa da Audrey Hepburn e riproposta — con una certa classe — alle It-girl di oggi, come ode alla modernità.

Kaia Gerber per le strade della Grande Mela era una diva d’altri tempi (ma modernissima)

Il segreto del successo del look scelto da Kaia Gerber per sedere nel salotto di Good Morning America, e presentare degnamente la nuova serie thriller The Shards di Ryan Murphy di cui è protagonista, risiede interamente nella straordinaria forza della semplicità, un concetto che lei padroneggia con una naturalezza disarmante.

Cuore pulsante della mise era un sofisticato Little Black Dress con cut out sulla schiena, come da definizione caratterizzato da linee pulite e un taglio sartoriale preciso, capace di valorizzare la silhouette senza il bisogno di nulla di più. Parliamo di quel capo dall’eleganza retrò, ma mai datata, che meglio di ogni altro incarna la filosofia del quiet luxury, dove l’assenza di fronzoli diventa il dettaglio più audace — e gridato — di tutti.

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A fare la differenza in questa vera e propria dichiarazione di stile da diva d’altri tempi sono stati gli accessori, ovviamente ton sur ton: per smorzare la formalità dell’abito, rendendolo perfetto anche nel contesto delle ore diurne, l’attrice ha optato per un paio di mules dotate di tacco kitten. La prova inconfutabile, insomma, di come la sensualità non richieda necessariamente altezze vertiginose.

Una borsetta a spalla (l’intramontabile Gucci Jackie) e degli immancabili occhiali da sole scuri dalla montatura importante hanno aggiunto poi la giusta aura di mistero, quella tipica delle celebrità che cercano di sfuggire ai flash dei paparazzi, ma fallendo miseramente a causa del suo magnetismo naturale. A proposito di naturalezza, anche il beauty look è rimasto fedele a questa filosofia, dai capelli lasciati liberi di ondeggiare sulle spalle al classico filo di trucco.

Cosa abbiamo imparato da tutto questo? Che il total black, spesso etichettato come scelta d’elezione per i red carpet serali o per le fredde giornate d’inverno, si sta riappropriando dell’estate cittadina con una freschezza inaspettata, entrando a gamba tesa in un’era della moda dove è il colore pieno e vivido a farla da padrone.

“The Shards”, di cosa parla la nuova serie thriller di Ryan Murphy con Kaia Gerber

A far da sfondo alla magnetica tenuta di Kaia Gerber, nello studio nel celebre talk show, è stata la trama torbida di The Shards, serie thriller di Ryan Murphy (da Glee e American Horror Story) ambientata nella Los Angeles del 1981 e tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis.

In arrivo su Disney+ il prossimo 6 agosto, la storia segue un gruppo di liceali ricchi e viziati — che sostituiscono le uniformi scolastiche con capi Gucci e Armani — la cui routine patinata viene sconvolta dall’arrivo di un nuovo compagno di scuola e, soprattutto, dall’ombra di un brutale serial killer che inizia a perseguitarli.