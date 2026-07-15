Non c'è niente di meglio che una It-bag per chiudere con stile una tenuta estiva. O per costruirla: la rassegna dei modelli à la page che ci stanno facendo girare la testa

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Dries Van Noten Spring-Summer 2026 fashion show

Se d’inverno è l’It-bag di turno a fare il look, piazzata in bella vista sopra al cappotto lungo quasi come fosse il colore puro sulla tela bianca, è ancora lei a mettere il punto quando le temperature salgono. Secondo uno strano — ma puntuale — principio matematico, mentre il resto del guardaroba si alleggerisce, riducendosi quasi all’osso, lei si fa ancor più presente, grintosa, in una parola statement.

La sola cosa a cambiare? Dettagli e materiali, ora più somiglianti alla stagione e, proprio per questo, dal non so che di spensierato. Senza fare eccezione, le borse di tendenza per l’estate 2026 sono maxi, comode e capienti, l’ideale per contenere tutto ciò che una giornata di mare richiede e persino di più, oppure piccole ma di gran carattere. In ambo i casi è lo stesso o, volendo attenerci ad un linguaggio più scientifico e pertinente, scambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: sarà sempre lei l’assoluta protagonista.

Sulle It-bags che ci stanno facendo impazzire questa estate, i modelli di tendenza

Non è poco ciò che si chiede alle It-bags dell’estate: la necessità ad accomunare ogni donna del globo, in questi bollenti mesi in cui ci si barcamena tra l’ufficio ed il bagnasciuga, è che esse facciano le veci delle prime alleate di stile.

Il loro potenziale deve essere il medesimo sull’asfalto ed anche sulla sabbia, proprio come ci stanno dimostrando gli odierni modelli da spiaggia, sempre più adatti al contesto urbano, tanto che scegliere la prediletta che ci seguirà in vacanza dovrà somigliare al dubbio amletico.

Pienamente consapevoli di questo, i grandi designer hanno puntato proprio su questo dualismo couture per dare vita alle borse di punta della stagione: a caratterizzarle sono forme, materiali e nuances, attraverso cui traspare in modo chiaro la voglia di leggerezza che regna sovrana.

A spopolare sono attualmente tonalità chiare e naturali, tra tutte sicuramente il bianco e l’ecrù (della rafia), ma non manca, ovviamente, nemmeno la generosa dose di colore che sta accendendo la scena della moda dall’alba del 2026. Pronta a fare la loro conoscenza?

Borse con perline, stavolta sono loro le più iconiche

La scorsa estate quella giocosa quanto iconica di Staud, con le sardine variopinte in bella vista, aveva dato vita ad una precisa estetica e fatto esplodere una vera e propria ossessione tra le fashion addicted. Ebbene, a distanza di dodici mesi, ecco la borsa con le perline tornare a far furore inserendosi nei look più sofisticati in circolazione: se in passato l’abbiamo scoperta prettamente legata ad un immaginario “da ragazzina”, o vacanziero al massimo, stavolta la ritroviamo pronta a regalare quel tocco in più persino alle mise da sera.

A conquistare, ovviamente, sono sempre le sue caratteristiche applicazioni colorate dall’aspetto tridimensionale, avvistate in passerella sotto forma di ironici richiami alla stagione, tra frutta — limoni, ciliegie e fragole perlopiù — e motivi geometrici. Che c’entri ancora la nostalgia? Non vi è dubbio alcuno.

Borse a rete, di ispirazione marinière (ma dal non so che di chic)

Leggere, tanto che appese alla spalle quasi non le si sente, con la loro aria irresistibilmente disinvolta le borse a rete sono di nuovo tra i must-have dell’estate. A piacere tanto è sicuramente la loro anima tra il casual ed il minimalista, che strizza l’occhio allo stile marinaro: inoltre sono pratiche, ultra capienti e persino sofisticate. Perché mai non dovrebbero occupare la vetta delle tendenze?

Se Miu Miu e Saint Laurent hanno detto la propria sul tema proponendone fantasiose versioni a maglia larga, più o meno malleabili, Alaïa ha optato per l’esatto opposto.

Borse in rafia e paglia, cool e intramontabili: è ancora amore

La profezia si avvera, puntuale, ogni anno, allo scoccar della calda stagione: non appena il cielo inizia ad apparire terso con maggiore frequenza, le borse in rafia e paglia escono dai meandri del guardaroba per viversi la loro era di gloria.

Intramontabili, resistenti e anche super cool, dalle versioni XXL a quelle più piccine, con manici in cuoio oppure in corda, lunghi o corti, sono sempre loro le regine indiscusse della tipica estate italiana. Talvolta sono semplici e monocromatiche, talvolta colorate e impreziosite da ricami, frange o inserti in pelle. Se nella variante maxi sono l’ideale per affrontare — con stile — una interminabile giornata di mare, in quella mini sono perfette per un aperitivo vista tramonto.

Borse a cestino, l’alternativa da trendsetter che conquista

Hai detto nostalgia? Ad accontentare ogni più romantica appassionata di moda, nell’estate 2026, è la borsa a cestino. Sì, parliamo proprio di quell’accessorio dal piglio vintage che ci parla di picnic all’aperto, di estati spensierate e dell’aura immortale delle grandi icone di stile anni Settanta.

Effettivamente la sua storia affonda le radici proprio in quell’epoca, quando Jane Birkin la rese indimenticabile trasformando un semplice cestino da mercato nel simbolo di un’eleganza senza sforzo e senza tempo. Patou ha disegnato la sua basket bag (così si chiama) in écru e giallo burro e blu, mentre Loewe in tinta naturale in palma Iraca e pelle di vitello.

Borse in tela canvas, che regnano tra essenzialità e chicness

Essenziale, eppure così chic: la borsa in tela canvas è tuttora tra le prime opzioni quando si parla di It-bags estive. Il suo posto fisso nell’Olimpo del fashion è senza dubbio dovuto alle sue linee semplici, e rigorosamente accompagnate da tonalità tenui, il che la rende un pezzo iconico del guardaroba. Non solo per la bella stagione, ma anche per il resto dell’anno.

Miu Miu, Isabel Marant, Valentino, Balmain, Dior: ogni Casa di Moda ha il proprio esemplare di canvas bag, che continuerà a regnare nei secoli dei secoli, dall’alto della sua immensa praticità.