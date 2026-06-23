Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Luisa Spagnoli fashion show Spring/Summer 2026

Fashion Alert: pare che l’accessorio su cui investire quest’estate viva più che mai tra la sabbia e la salsedine. È giunto il tempo di archiviare quell’antica concezione che dipinge la borsa mare alla stregua di un semplice contenitore per solari, bikini di ricambio, spuntini, romanzi rosa e ingombranti teli, perché stiamo per vederla compiere il suo definitivo salto di qualità, fino a trasformarsi nel fulcro attorno cui ruota l’intera tenuta da spiaggia. Come appreso grazie alle collezioni haute couture di stagione, la linea di demarcazione che divide i must-have da grande città da quelli da bagnasciuga si sta facendo sempre più sottile, lasciando spazio a creazioni che fondono massima funzionalità e alto artigianato.

D’altronde dovremmo averlo intuito, oramai: la rafia non è più una tendenza stagionale. La vediamo tornare puntuale più o meno ogni dodici mesi, al primo accenno di caldo, per confermarsi tra i vizi più diffusi tra le inguaribili appassionate di moda. I celebri marchi del lusso lo sanno perfettamente, così non mancano mai dall’inviare in pedana le proprie fantasiose interpretazioni di questo iconico, sempiterno materiale, tra lavorazioni raffinate e combo con il crochet, il legno e la pelle, dall’intenso sapore d’avanguardia. Il risultato? Una lista infinita di oggetti del desiderio, che funzionano tanto al mare quanto in città. Che si venuto il momento di fare la loro conoscenza? Noi crediamo proprio di sì.

Sono le borse mare le vere protagoniste dell’estate: i modelli su cui mettere le mani ora

C’è un non so che di profondamente evocativo nelle borse mare: anche quando fiori piove, mentre il verde perde linfa e l’autunno avanza, nel momento in cui le si ripone con cura in fondo all’armadio queste continuano a raccontarci storie di vacanze italiane, tranquille passeggiate per le viuzze del sud e immortali istantanee scolorite dal sole. Sarà per questo, e per la loro indiscutibile aura da grande cult, che da qualche tempo non aspettiamo più l’estate per far loro vedere la luce del sole.

In passato considerati unicamente accessori balneari, gli iconici modelli in paglia, all’uncinetto e in rafia stanno vivendo da un paio d’anni a questa parte una nuova era: una dal sapore (anche) cittadino, che li ha rivelati ai nostri occhi sorprendentemente versatili. Inediti quanto raffinati, sono loro gli assoluti protagonisti delle nostre tenute casual da giorno al momento, ed un tuffo non deve essere necessariamente contemplato tra i piani delle ventiquattro ore.

Degno accompagnamento di caftani, camicette in pizzo San Gallo, semplici t-shirt bianche, bermuda à la garçonne e abiti leggeri, le più scanzonate delle It-Bags del momento vantano tessuti naturali, intrecci elaboratissimi e stampe vivaci, tra vibrazioni boho-chic e atmosfere da riviera.

Sulle passerelle di stagione si sono viste silhouette morbide e capienti incontrare dettagli raffinati quali rigidi manici in legno o in metallo, frange a profusione, inserti in pelle e allegri charms, che hanno scambiato il loro ruolo di prime alleate per la spiaggia con quello di veri e propri capolavori d’alta moda da sfoggiare sotto il sole.

Anche i colori, e come avrebbe potuto essere altrimenti, del resto, con una palette cromatica così importante come quella in vigore, attualmente rivestono un ruolo centrale: le predilette sono le sfumature solari, in tinta unita o in contrasti inattesi, le fantasie floreali e le righe, pronte a completare — e potenziare — qualsivoglia look.

Le borse da spiaggia del 2026 secondo le passerelle di stagione

Ad insegnarci questo, prima ancora di poter veder le strade popolarsi silenziosamente di borse da spiaggia, sono state le passerelle: tra pochette di paglia che sembrano uscite dalla campagna, secchielli bucherellati, foderati di stoffa colorata, e mini ceste da raccolta fragole e funghi trasformate in handbag, i grandi nomi del lusso hanno decisamente dato il meglio di loro.

È il caso dei desideratissimi basket firmati Loewe, con l’intreccio scultoreo dello storico logo ricamato o impresso sulla pelle, oggetti del desiderio estivi per eccellenza, ma anche delle proposte di Jacquemus, che reinterpretano il linguaggio provenzale della paglia attraverso design geometrici, formati micro e ispirazioni dal forte sapore rétro.

In pedana Staud aveva presentato un classico modello hobo ma declinato in paglia e pelle marrone accanto a varie ceste, anche a forma di grande foglia, Balmain una sagoma d’avanguardia in versione total black e con fibbia mentre Zimmermann varie favolose tote bag piene zeppe di frange variopinte.

Saint Laurent ha voluto imprimere sulle sue a chiare lettere — tre — il proprio marchio, dando vita a incredibili interpretazioni ultramoderne, mentre Miu Miu ha preferito rifarsi alla nostalgia e sfoderarne un grazioso esemplare in cotone, all’uncinetto. Esattamente come una volta.

La celebre Casa di Moda italiana ha poi fatto proprio anche il ritrovato amore per le trame a righe, servendoci borse mare coloratissime che, a guardarle anche solo di sfuggita, sono una vera e propria iniezione di buonumore e lo stesso ha fatto Chloé.

Secondo una visione ben più futuristica, invece, Magda Butrym e Bottega Veneta hanno preferito lavorare con mesh e pelle: se il crochet restituisce senza dubbio un’idea più stagionale, questi conferisconi alla beach bag un fascino che dura tutto l’anno. Combinando artigianato tradizionale e modernità, si ottiene un risultato à la mode che aggiunge texture e struttura a qualsiasi mise, rendendo questo autentico must-have adatto ad ogni momento dell’anno, ben oltre i mesi estivi.

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E tu, hai già scelto la borsa mare che ti accompagnerà per tutta l’estate 2026 e ancora più in là?

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