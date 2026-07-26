Chanel Totti ai Caraibi, tra bikini azzurro e stelle marine: il dettaglio che non torna

IPA Chanel Totti

La foto ricordo con la stella marina è un classico dell’estate su Instagram. Peccato che sia anche uno dei gesti più dannosi che si possano fare in vacanza, e continuare a vederlo nei feed di chi ha centinaia di migliaia di follower non aiuta. L’ultima a cascarci è Chanel Totti, che dal suo soggiorno a Turks e Caicos, arcipelago caraibico a sud-est delle Bahamas, ha pubblicato un carosello di tre scatti: lei in bikini nell’acqua trasparente, una stella marina raccolta sul palmo della mano e il resto della cartolina tropicale.

Il bikini azzurro, senza troppi giri di parole

Sul look di Chanel Totti poco da dire, ed è un complimento: un due pezzi a triangolo sui toni dell’azzurro con microfantasia chiara, slip sgambato con laccetti sottili, occhiali ovali scuri. Un modello semplice, assolutamente da copiare, che riprende i colori dell’acqua, indossato sotto un cielo carico di nuvole grigie che rende lo scatto più interessante della media delle foto da spiaggia.

I costumi dell’estate di Chanel Totti

Il due pezzi azzurro è solo l’ultimo capitolo di una collezione balneare che quest’anno ha già fatto parlare parecchio. A giugno, durante la trasferta pugliese a Trani, Chanel aveva sfoggiato un bikini giallo vitaminico in tessuto goffrato, quello “stropicciato” in stile anni Novanta tornato di moda, con tanga sgambatissimi e reggiseno sportivo dalle spalline larghe.

Sempre dai Caraibi, poi, era arrivato il tankini rosa con t-shirt crop e collo alto al posto del reggiseno, uno dei trend mare della stagione (come abbiamo visto anche su Caterina Balivo). Tre costumi, tre registri diversi: il ritorno vintage, l’esperimento coprente e ora il triangolo classico, la scelta più tradizionale del lotto e forse proprio per questo la più efficace, con la microfantasia chiara che si specchia nei colori dell’acqua caraibica.

La stella marina, il dettaglio che non è piaciuto ai fan

La stella marina in posa sul palmo, con la manicure in bella vista, sarà anche fotogenica, ma per l’animale è tutt’altro che un momento glamour. Le stelle marine respirano attraverso la pelle e assorbono ossigeno dall’acqua: maneggiarle è già una fonte di stress, e sollevarle fuori dal mare, anche solo per i secondi di uno scatto, può risultare letale, perché a contatto con l’aria vanno incontro a una vera e propria intossicazione. Ad aggravare il quadro contribuiscono creme solari e batteri presenti sulla nostra pelle, dannosi per un organismo tanto delicato. Un dettaglio che non è passato inosservato neanche tra i fan che hanno subito commentato con frasi come: “Chanel tesoro sei bellissima e anche molto simpatica, ma le stelle marine non vanno MAI tirate fuori dall’acqua”.

Per questo biologi marini e associazioni ambientaliste ripetono da anni la stessa regola, semplice semplice: le stelle marine si guardano e non si toccano. Nello scatto di Chanel l’animale appare tenuto appena sul pelo d’acqua, il che limita i danni ma non cancella il punto: un gesto del genere, rilanciato a quasi 900mila follower, rischia di trasformarsi in un invito a replicarlo. E ogni estate le cronache raccontano di stelle marine morte per una manciata di like.

Nessun processo alle intenzioni: quello di Chanel è con ogni probabilità un gesto ingenuo, di quelli che in vacanza vengono spontanei a tutti davanti a un animale così fotogenico. La regola, però, resta facile da ricordare anche sotto l’ombrellone: la stella marina sta benissimo dov’è, e in fondo viene pure meglio in foto.

Un’estate in movimento

La tappa caraibica chiude un’estate fitta per Chanel Totti. Prima la vacanza in Umbria con le amiche, poi la Puglia al seguito di Battiti Live, il programma musicale condotto da mamma Ilary Blasi, infine il volo verso i Caraibi. Il tutto a pochi mesi dalla vittoria a Pechino Express in coppia con Filippo Laurino, l’esperienza televisiva che l’ha trasformata da “figlia di” a personaggio con un pubblico tutto suo.