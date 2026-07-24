Chanel Totti come papà Francesco: il video del palleggio in vacanza con Cristian

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IPA Chanel Totti, nel video dei palleggi con Cristian è tutta papà

Chanel Totti si gode l’estate tra mare cristallino, amici e giornate di relax. Dopo aver raccontato ai follower alcuni scorci della vacanza in Grecia, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è protagonista di un video insieme al fratello Cristian, trovando il tempo per mostrare una dote che non passa inosservata.

Nel video i due si divertono a palleggiare sull’erba, tra risate e complicità, dimostrando che, in casa Totti, il pallone continua a essere un affare di famiglia.

Chanel Totti sorprende con il pallone proprio come il papà

Basta un pallone per trasformare un pomeriggio d’estate in un momento di puro divertimento. È quello che è successo a Chanel e Cristian Totti, che in un video condiviso sui social si divertono a palleggiare sull’erba, tra risate e qualche sfida improvvisata. Un video che, nel giro di poco, ha catturato l’attenzione dei follower.

E se vedere Cristian così disinvolto con il pallone non sorprende più di tanto, considerato che il calcio fa parte della sua vita da sempre, a catturare l’attenzione è soprattutto Chanel.

La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi mostra infatti una buona tecnica e una naturalezza che ricordano, inevitabilmente, il talento del padre. Impossibile, per chi guarda il video, non pensare all’ex capitano della Roma, che per anni ha incantato gli stadi con il suo sinistro.

In realtà, non è la prima volta che Chanel dimostra di avere un carattere competitivo e una buona dose di determinazione. Durante Pechino Express aveva già messo a tacere molti pregiudizi sul suo conto, affrontando prove fisiche impegnative con grinta e spirito di adattamento.

Quel viaggio aveva mostrato un lato di lei che in pochi conoscevano, e questo piccolo momento con il fratello sembra confermare la stessa energia: quella di una ragazza che ama mettersi in gioco e divertirsi, senza prendersi troppo sul serio.

L’estate di Chanel e Cristian Totti

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti non ha mai nascosto l’affetto che la lega ai suoi fratelli. Durante l’esperienza a Pechino Express, vissuta insieme all’amico Filippo Laurino, si era emozionata più volte incontrando alcuni bambini lungo il percorso, spiegando che le ricordavano la piccola Isabel. Un legame che, negli anni, ha sempre raccontato con grande naturalezza.

Anche con Cristian il rapporto è da sempre molto stretto. I due sono cresciuti insieme sotto i riflettori, condividendo non solo i momenti più felici, ma anche quelli più delicati per la loro famiglia, come la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Pur mantenendo grande riservatezza sulla loro vita privata, hanno sempre dato l’impressione di fare squadra, sostenendosi a vicenda e restando molto uniti.

Non sorprende, quindi, che abbiano scelto di trascorrere insieme parte delle vacanze estive. Dopo i giorni trascorsi a Mykonos con un gruppo di amici, tra giornate in barca, mare cristallino e serate all’insegna del divertimento, Chanel e Cristian continuano a regalare ai follower piccoli scorci della loro estate.

E le incredibili prodezze dei due con il pallone sono solo la ciliegina sulla torta di un periodo spensierato che racconta la complicità di due fratelli cresciuti insieme e ancora oggi legati da un’intesa evidente.