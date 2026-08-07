Irina Shayk in bikini bianco e mini, la top model sensuale come non mai

IPA Bikini vip d’estate, dal minimal al maximal: i più belli da copiare

Irina Shayk torna a conquistare i cuori dei follower con una serie di scatti che lasciano a bocca aperta. La top model russa si mostra in bikini, tra selfie allo specchio, giornate all’aperto e momenti di vita quotidiana condivisi sui social, confermando ancora una volta di essere un’icona di bellezza internazionale. Sfoggia un fisico statuario e le sue foto allo specchio fanno salire la temperatura sui social. “Un giovedì estivo assetato”, scrive maliziosa inquadrandosi da ogni angolazione. Inutile dire che gli apprezzamenti per il suo corpo perfetto si sprecano.

Gli scatti social di Irina Shayk in costume

Con il suo carosello pubblicato su Instagram Irina Shayk cattura subito l’attenzione di chi la segue con un selfie allo specchio. Il bikini bianco è minimale, l’abbronzatura risalta e gli addominali si fanno notare. La posa è sensuale e provocante, ma niente in confronto a quelle che trova chi sfoglia le immagini del carosello. Tra un’ortensia e il muso di un cavallo, la modella cambia bikini e inquadratura. Al mare con il costume arancio la prospettiva è dal basso, in giardino con i cani sfoggia un intero bianco e nero e si mette di profilo, poi allo specchio si mostra di spalle. Non c’è angolazione in cui non appaia perfetta, seducente e sensuale come non mai.

La reazione dei follower non si fa attendere: sotto ala serie di immagini si moltiplicano cuori e commenti entusiasti. Sono molti quelli che vedono nella modella russa un punto di riferimento assoluto quando si parla di fisico scolpito e stile balneare. Del resto, che sia sui social o sui red carpet, quando Irina Shayk fa la sua comparsa non ce n’è più per nessuna. A gennaio ha compiuto 40 anni e da oltre 20 domina passerelle e copertine con la sua bellezza senza uguali. Sa stupire con ogni look, che sia un semplice beachwear o un abito da sera: anche al Met Gala quando è comparsa lei tutto il resto è passato in secondo piano.

Una nuova storia d’amore?

In questa estate bollente, Irina Shayk è anche protagonista del gossip. Gira voce infatti che abbia appena iniziato una relazione con il NBA Devin Booker. Si sono conosciuti, pare, tramite amici comuni e sono stati visti insieme più volte tra la fine di luglio e i primi di agosto, complice una serie di uscite negli Hamptons che ha alimentato le prime indiscrezioni. La frequentazione è comunque ancora agli inizi e non esclusiva, ma secondo alcune fonti vicine alla modella i due starebbero cercando di vedersi il più possibile prima che Booker rientri in vista della nuova stagione.

Per ora resta solo un’indiscrezione, ma tanto basta perché il nome di Irina Shayk torni al centro della cronaca rosa internazionale. La top model, che dopo la fine della relazione con Bradley Cooper ha scelto la discrezione per quanto riguarda la sua vita privata, continua però a far parlare di sé: che sia per un nuovo amore o per un semplice selfie in bikini.