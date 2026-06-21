Lady Marina Windsor si è sposata: l’abito su misura e la storica tiara di famiglia

Un altro matrimonio reale in casa Windsor. Stavolta a sposarsi è la dolce Lady Marina Windsor, che ha pronunciato il fatidico "Sì" sabato 20 giugno

Getty Images Lady Marina Windsor

Fiori d’arancio reali e un’atmosfera d’altri tempi: Lady Marina Windsor si è sposata sabato 20 giugno. La nipote del Duca di Kent e cugina dei Principi William e Harry, ha pronunciato il fatidico “Sì” unendosi in matrimonio con il compagno Nico Macauley. Una cerimonia blindatissima e all’insegna della massima riservatezza, tanto che le uniche immagini del grande giorno sono quelle concesse in esclusiva mondiale al settimanale HELLO!, oltre a quelle condivise su Instagram da una delle invitate, la cugina Flora Vesterberg.

L’abito bianco “sostenibile”

Da grande sostenitrice della moda etica, Lady Marina Windsor ha voluto che il suo giorno più bello rispecchiasse i suoi valori di sostenibilità. La sposa non ha scelto un brand tradizionale, affidandosi invece alla bravura della designer svizzero-austriaca Larissa Von Planta, celebre per il suo concetto di refined upcycling.

Il risultato? Un capo che sussurra eleganza: un abito bianco disegnato su misura per la sposa, caratterizzato da spalline larghe, uno scollo impreziosito da un delicato inserto in pizzo e una fluida gonna con silhouette ad “a”. Il tocco regale e romantico è stato completato da uno spettacolare velo in antico pizzo d’Asburgo. Un mix perfetto tra modernità e fascino d’altri tempi, che ha letteralmente incantato tutti.

La preziosa tiara della famiglia Kent

Il dettaglio più emozionante del look nuziale di Lady Marina è stato, senza dubbio, il gioiello più prezioso. La sposa ha scelto di indossare la mitica tiara a frangia di perle e diamanti della famiglia Kent, un gioiello storico che non veniva mostrato e sfoggiato in pubblico dagli Anni Novanta e con una storia bellissima: fu creato negli Anni Venti da Garrard per la Regina Mary e successivamente modificato negli anni Settanta.

La scelta di indossare questa tiara e gli orecchini a fiore coordinati non è stata casuale. Per Lady Marina è stata anche un tributo pieno d’amore per la nonna paterna, Katharine Worsley, Duchessa di Kent, scomparsa a 92 anni nel settembre del 2025 e che aveva indossato la stessa tiara proprio nel giorno delle sue nozze, nel 1961.

I dettagli delle nozze

Per celebrare il matrimonio con il suo Nico, Lady Marina ha scelto la suggestiva All Saints’ Church a Hovingham, nel North Yorkshire. Anche la location è un omaggio alla Duchessa di Kent, nata proprio a Hovingham Hall, la dimora di famiglia dove si è tenuto il ricevimento privato.

Ad accompagnare la sposa all’altare è stato il nonno, il novantenne Duca di Kent, visibilmente emozionato, e tra i banchi, oltre ai genitori della sposa, c’erano il fratello Lord Downpatrick, la sorella minore e nota modella Lady Amelia Windsor e la cugina Flora Vesterberg. Il legame tra Marina e Flora è da sempre fortissimo tanto che, nel 2021, Marina era stata la damigella d’onore della cugina per il suo matrimonio con il finanziere Timothy Vesterberg.

Dopo i festeggiamenti, la coppia inizierà una nuova vita insieme nel loro nido d’amore, la deliziosa Wren House, residenza reale privata situata all’interno del complesso di Kensington Palace a Londra che prende il nome dal celebre architetto britannico Sir Christopher Wren.