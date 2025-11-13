Re Carlo, Lady Windsor confessa: “La vita della Famiglia Reale è un inferno totale”

Re Carlo smentito da Lady Windsor: "La vita della Famiglia Reale è un inferno, una vera tortura. Non è sana un'esistenza così"

Getty Images Re Carlo con Lady Windsor

Re Carlo si sforza in ogni occasione pubblica di mostrare la Famiglia Reale felice e unita, presentandola come modello di solidarietà e sostegno per tutti. Ma questa è solo l’immagine di facciata, quello che accade nelle stanze del Palazzo è ben diverso. Questo almeno è quanto emerge da chi ha potuto sperimentare la vita a Corte, come Lady Windsor che l’ha definita “un totale inferno“. Allora, forse, Harry e Meghan Markle non avevano tutti i torti.

Re Carlo, “la vita della Famiglia Reale è un inferno”

La felicità a Palazzo è solo esteriore ed è inutile che Carlo si mostri un nonno amorevole e un padre generoso e solidale almeno col figlio maggiore William, anche se recentemente pare che i due abbiano avuto degli screzi a causa del modo di gestire la Monarchia.

Questa volta ha raccontare i retroscena della vita di Corte non sono Harry e Meghan Markle, ma Sophie Winkleman Lord Frederick Windsor, figlio del principe Michael di Kent, cugino di primo grado della Regina Elisabetta.

Sophie non è di nobili origini e non ha ricevuto un’educazione mirata ad affrontare le dinamiche del Palazzo reale. Si è trovata catapultata in esse dopo il suo matrimonio. Le sue dichiarazioni sulla vita della Famiglia Reale risalgono a qualche anno fa, ma sono riemerse viste le recenti tensioni dopo lo scandalo di Andrea e Sarah Ferguson.

Lady Windsor è rimasta colpita dallo stress che i membri della Famiglia Reale devono sopportare. Vivere a Palazzo non è come vivere nel castello di Cenerentola dove tutti sono buoni e felici. “Più conosco la famiglia reale, più capisco che le loro vite sono un vero inferno e che quel livello di fama non richiesta è una forma di tortura”, ha dichiarato.

Sophie ha sottolineato come non solo la fama non richiesta ma anche le continue calunnie, il doppiogioco, il non potersi fidare di nessuno rendono insopportabile un’esistenza del genere. “Nessuno di loro ha partecipato a Pop Idol o a qualcosa del genere per diventare famoso. Avere quella specie di riflettore accecante puntato in faccia fin dalla nascita, non sapere di chi fidarsi, non sapere se qualcuno ti tradirà, con la gente che scrive bugie su di te tutto il tempo, è semplicemente brutale”.

Addirittura Lady Windsor ha confessato: “Provo pena per tutti loro. Non credo che una vita con così tanti controlli e pressioni sia minimamente sana, ma non hanno scelta”.

Re Carlo, gli incontri con Lady Windsor

Lady Windsor ha anche ricordato il giorno del suo matrimonio in un’altra occasione: “Non conoscevo nessuno al mio matrimonio. C’erano i miei migliori amici, ma in pratica era pieno di volti che non avevo mai visto prima”.

Sophie, che con Frederik ha due figlie, ha raccontato che sua suocera, la Principessa del Kent, ha di fatto preso il sopravvento nell’organizzazione delle nozze. Ha scelto persino il suo abito da sposa. Ha solo un rimpianto: i suoi capelli che trovava orrendi. Ma per il resto a lei è andato bene così perché era troppo occupata col suo lavoro di attrice. Infatti, il giorno dopo il matrimonio si è trasferita col marito a Los Angeles dove doveva girare un film.

Lady Windsor e marito si incontrano regolarmente con Re Carlo in diverse occasioni all’anno, di solito in eventi tradizionali che coinvolgono la Famiglia Reale allargata, come il concerto di Natale all’Abbazia di Westminster, organizzato da Kate Middleton, o alle corse dei cavalli del Royal Ascot.