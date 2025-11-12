Re Carlo avrebbe replicato in modo secco a William, dopo la sua proposta di prendersi un periodo di riposo e ridurre gli impegni in pubblico

IPA Re Carlo

Re Carlo e il Principe William sono molto diversi. Per quanto abbiano dei tratti in comune e abbiano a cuore le medesime cause (come la sostenibilità, o la volontà di voler rendere la Monarchia molto più snella), in realtà non sempre sono andati d’accordo e su alcuni punti si sono ampiamente scontrati. Tra i temi più “delicati” c’è indubbiamente quello di Harry (o Andrea), ma non solo: alla richiesta di William di rallentare un po’, Re Carlo ha risposto in modo molto secco.

Re Carlo “rimprovera” William

Per Re Carlo, gli ultimi mesi (anzi, anni) sono stati tutt’altro che facili. L’Eterno Principe è diventato Re ereditando delle questioni spinose, come quella del fratello Andrea, che alla fine è “esplosa”, tanto da avergli revocato i titoli. Nel 2024, l’annuncio del cancro, seguito poi da quello di Kate Middleton, la Principessa del Galles. Per la Famiglia Reale, è stato un periodo “brutale”, come raccontato dallo stesso William.

Poco dopo l’annuncio, il Re si è ritirato momentaneamente dagli impegni pubblici, pur continuando a svolgere il suo ruolo: non ha mai messo la Corona al secondo posto, neppure per i trattamenti contro il cancro. Durante questo periodo, William non ha mai negato di essere totalmente abbattuto: stando alle voci, i Galles avrebbero vissuto un vero e proprio inferno. Nel nuovo libro The Windsor Legacy: A Royal Dynasty, scritto da Robert Jobson, scopriamo un altro retroscena in merito a quel periodo.

William, stando a quanto riportato, avrebbe esortato il Re a rallentare e ad ascoltare molto di più il suo team medico (anche la Regina Camilla era molto arrabbiata con Carlo per lo stesso motivo). Gli avrebbe anche suggerito di ridurre i suoi impegni a dieci all’anno, per concentrarsi sulla famiglia e sulla guarigione. La risposta di Carlo? La replica è stata secca: “Ripensaci”. Carlo si è detto contrario alla richiesta del figlio, e infatti ha ripreso i suoi impegni senza grosse variazioni.

William e Carlo si sarebbero avvicinati durante la lotta contro il cancro

Anche se alla fine Carlo non ha ascoltato suo figlio, nonostante le opinioni diverse, sono riusciti comunque ad avvicinarsi e a fare fronte comune per Kate Middleton. Poche settimane dopo l’annuncio di Carlo, infatti, anche Kate ha detto al mondo intero di avere un cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva.

Negli ultimi mesi, ci sono state poi diverse discussioni per via della situazione di Andrea Mountbatten Windsor, a cui Carlo ha revocato i titoli. A tal proposito, proprio Buckingham Palace starebbe valutando un piccolo ma importante cambiamento. Dopo aver perso i suoi titoli, incluso quello di Principe, Andrea è oggi semplicemente un Mountbatten Windsor.

Tradizionalmente, però, il cognome è accompagnato dal trattino: Andrea avrebbe concordato con i funzionari questa scelta. Il Palazzo starebbe però valutando di integrare il trattino, non per volere di Re Carlo, ma per rispettare i desideri della defunta Regina Elisabetta II. Andrea è stato motivo di screzio tra William e Carlo: i due avrebbero avuto una telefonata di 10 minuti in cui il Principe del Galles “era fuori di sé”.

